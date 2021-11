Día de los ‘muertos’ vivos

El 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre hay festejos en México por los ‘muertos’ que en realidad están vivos. Estuve allí en esos días y su modo de pintar o esculpir a la muerte me encanta. Algo de eso lo ves en la película Coco.



Allá ves por doquier a la Katrina juguetona y colorida. La muerte para quien parte es un regalo, una liberación. Para ti puede ser una pesadilla por apegos dependientes y por creer que tu vida ya no tiene sentido.

Es funesto poner la felicidad y el sentido de tu vida fuera de ti. Nadie debe ser la razón de tu vida o vas a sufrir. Cree que siempre hay vida y entonces tu duelo será llevadero si te ayudas y lo aceptas con amor y desapego. No pelees con Dios porque cada ser trasciende según lo programó en el plan de su alma.

Elige aceptar, soltar, creer y aprende a amar sin necesitar un cuerpo. Libera culpas, tristezas, rabias y odios. Nadie está muerto, un cuerpo deja de funcionar y los muertos no existen. Siempre estamos vivos.

Ojalá las palabras ‘muertos’, ‘muerta(o)’ y ‘muerte’ se borraran del diccionario ya que son mentirosas y hacen mucho daño en los duelos.

Nadie está muerto, la muerte es que un cuerpo deja de funcionar y los muertos no existen.

Sólo existe una vida sin cuerpo en el cielo o el otro plano, vida acá sin cuerpo, y vida de nuevo sin cuerpo físico cuando se retorna al Hogar del amor. Las pruebas de que la vida sigue abundan, pero la mayoría de los humanos no se interesan por indagar al respecto y no se preparan para su muerte y la de sus seres amados.

Un duelo suele ser devastador y hay quienes nunca procesan bien la separación física del ser querido duelo y se quedan muertos en vida. Desde hace muchos años apoyo a las personas para morir bien y a personas en duelo.

Es triste constatar cómo sus creencias los mantienen en un laberinto oscuro y ven la muerte como el fin de todo.

Las religiones, con excepción del Budismo, deben desterrar falsas creencias sobre Dios y el morir. Basta pensar en esto: “Dios, dale el descanso eterno”. Si eso es cierto Dios nos odia. ¡Qué aburrimiento un descanso sin fin! No, la vida continúa. Lee estos libros: La vida en el otro lado, Sylvia Browne. Ida y vuelta al cielo, Dra. Mary C. Neal. Hablando con el cielo, James van Praagh. Experiencias con el cielo, Elsa Lucía Arango.En un hogar o una oficina de México puedes ver una calavera colorida y sonriente o un esqueleto trabajando o jugando, pero en un duelo sienten tristeza, vacío dolor y abatimiento. Ven a la muerte de un modo que no es trágico ni fúnebre.

Gonzalo Gallo G.

Escritor- conferencista.