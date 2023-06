El arte de vivir bien

Un sabio dijo a sus discípulos: “Hay dos formas de vivir: Orientados hacia el miedo, u orientados hacia el amor y la confianza”. Tú eliges que rumbo tomas, y lo que te lleva a la Luz es amarte, amar y apoyarte en una firme confianza. El miedo desaparece cuando la fe en Dios y en ti es grande. La fe y el miedo no pueden estar juntos.

Descansa en relax, saca tiempo para meditar y haz constantes actos de confianza. Valora tus dones y, en lugar de esconder tus talentos, aprovéchalos y da un buen fruto con ellos. Jesús insistió mucho en el buen uso de los talentos que cada persona tiene para ser feliz y hacer el bien.



Evade la trampa de menospreciarte o de justificar tu falta de ánimo y coraje. Eres el resultado de lo que decides, no de lo que hayan hecho o dejado de hacer tus padres. Asume responsabilidad por tu vida y sé un arquitecto de las circunstancias, no una víctima de las mismas.



Una herramienta para vivir bien es aplicar la Ley de Atracción: Atraes casi todo lo que piensas. Lo que piensas y expresas de un modo recurrente, se convierte en un decreto y lo atraes: Lo que se decreta, se concreta. Tu mente es un imán. Los semejantes se atraen. Atraes mucho de lo que piensas y deseas. No todo. Cada pensamiento tiene una frecuencia. Los pensamientos y las palabras son energía. Si tus pensamientos están reforzados con emociones, buenas o malas, eso acelera la creación.



Si hablas mucho de enfermedad tienes enfermedad, si hablas mucho de prosperidad la tienes … También hay una Ley de correspondencia: Sólo atraes lo que te mereces. En el plano espiritual hay justicia y no existe la impunidad. Cada cual recibe lo que le corresponde.



Es frecuente que, para despertar una consciencia anestesiada, tengamos que llegar al límite. Es un punto de saturación en el que elegimos cambiar para no sufrir más o no morir.



Es triste que alguien se hunda en el lodazal antes de cambiar, pero así suele suceder. Ojalá tú tomes consciencia, no con dolor, sino con amor y sabiduría, te ames y pienses en las consecuencias de tus acciones.



Eso fue lo que vivió Buda cuando en días distintos vio a un anciano, un enfermo, un cadáver y un asceta. Despertó, cambió su estilo de vida y empezó a recorrer un camino que lo llevó a la iluminación. Otro sendero para despertar es una fuerte experiencia espiritual o amorosa que te sacude y te transforma.



Tú eliges aprender en la escuela del amor o en la escuela del dolor. Ámate y no sufras ni hagas sufrir a otros. Eres libre para evolucionar en amor y consciencia con amor o con dolor, con sabiduría o con ignorancia. Cultiva una libertad responsable, amorosa y consciente.



GONZALO GALLO GONZÁLEZ

Escritor y conferencista