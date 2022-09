Aprende algo muy valioso: el sufrimiento y el dolor no son sinónimos, son totalmente diferentes. El dolor puede ser afectivo o físico. Este último se puede paliar con opioides si el enfermo está bien medicado.

El afectivo o emocional a veces es casi que inevitable en un duelo, ante un abuso, una dura traición o una ruptura afectiva. De otra parte, mientras más consciente y amoroso eres, menos dolores te torturan y disfrutas de paz interior.



El sufrimiento es opcional y siempre lo puedes evadir cuando aceptas en paz y con amor los hechos arduos o espantosos. Siempre ante el sufrimiento pregúntate: ¿Qué es lo que no acepto? ¿A qué o a quién le hago resistencia? Es imposible sufrir con una aceptación serena, amorosa y activa de la realidad. Acepta que no tienes el control. Lo que lees lo compruebas si miras videos de seres como Nick Vujicic, Pastora Mira, Jessica Cox, Matilde Cardozo y Adriana Macías.



Todo suceso en la vida de los humanos y del universo, está regido por leyes no físicas, que pueden verificarse. Verifica la realidad de su presencia en cada hecho de la vida y en las experiencias. Date cuenta de que esto es real, que es algo verdadero. Es posible la verificación de la presencia de las leyes.



Los maestros dicen: Todo lo que sucede está dentro de las leyes. Si lo aceptas, eso significa que nada puede hacerse fuera de ella. Todo es necesario tal como está diseñado y programado el universo, aunque veas convulsionado el mundo en el que vives. Sí, dentro de las leyes es necesario que veas violencia, irrespeto a la vida, egoísmo, lo que llamas maldad y el odio. Todo eso es necesario para que el humano evolucione.



Ojo, lo que ves como malo u horrible, tiene un sentido en el lento, pero positivo proceso de evolución de la humanidad. Detrás de todo suceso, por desagradable que a ti te parezca, por difícil que te parezca poderlo aceptar, hay un propósito. Un propósito de amor que, cuando yo no lo conozco, me lleva a luchar contra algo que tiene un orden perfecto.



La mente está llena de creencias, conceptos e ideas y eso dificulta que puedas comprender o aceptar una realidad del universo. Debes soltar creencias erradas para que puedas ver la vida de otra manera y dejes de sufrir. Debes soltar limitaciones mentales aprendidas. Para comprender, acepta la idea de que todo lo que sucede está dentro de la ley, independiente de que te guste. Aunque no te guste o no lo comprendas, no puede suceder nada fuera de las leyes. ¿Sabes por qué? Si algo sucediera fuera de las leyes del universo, este se desbarataría, se desorganizaría, se acabaría. Acepta esto y te liberarás de muchos conflictos internos y del sufrimiento que es opcional. Tú eliges sufrir.



Gonzalo Gallo G.

Escritor-conferencista