Tu maravillosa mente está acostumbrada a pensar de un modo del todo diferente a lo que deseas. Por eso, con base en la neurociencia, los estudiosos del cerebro hablan de algo que llaman “los engaños de la mente”. En tu cerebro hay un sistema reactivo: rápido, automático y de “secuestro emocional”. Este opera ante una emoción con mucha intensidad que te dificulta ver las cosas con claridad, pero crees que la realidad es como la ves. Hay otro sistema que es consciente: lento, de reflexión y atención plena. Ojo: No todo es como te parece y, lo que ves, es una partecita de una realidad oculta. Hay cantidad de pruebas que muestran cómo la mente nos pone trampas y pocos se percatan.



Lee sobre “los engaños de la mente” y acepta que no todo es como lo ves o lo afirmas. Hay ejercicios curiosos y reveladores sobre esto y los hallas en internet.



El sistema consciente de nuestra mente está normalmente en un segundo plano. Lo afirma el científico Daniel Kahneman en su estupendo libro 'Pensar rápido, pensar despacio'. Él, premio Nobel en 2002 asegura esto: “El cerebro humano es perezoso por pura supervivencia”. Consume en torno al 20% de la glucosa y del oxígeno que está en nuestro cuerpo. Eso, a pesar de que suponga menos del 5% de nuestra masa corporal. Para evitar un consumo excesivo activamos el modo automático, un sistema reactivo, o sea, actúas y reaccionas según lo primero que se te viene a la cabeza, sin elaborarlo bien.



Todo el tiempo el cerebro funciona en inconsciente, sin que te percates de eso. Investiga más sobre esto. Suena insólito, pero hacer sin pensar es lo más frecuente en el actuar humano. Tu cerebro funciona en automático sin que le des órdenes, y eso está bien en muchas acciones.



De modo inconsciente te vistes, te bañas, comes, caminas, compras o rezas. Tu cerebro trabaja por ti. El problema es que, sin darte cuenta, terminas actuando de modo automático cuando no debes. Entonces puedes ser más egoísta, insensible, desatento, frío y superficial.



Por lo mismo, dedícate a ser consciente y reflexiona, medita, piensa y toma buenas decisiones. Hacer sin pensar es fatal, pero lastimosamente es tan frecuente como perjudicial. Cultiva una atención plena con esa prodigiosa mente enfocada en el aquí y en el ahora. La meditación sirve cantidades para evadir la pesadilla de hacer sin pensar. Si creas ese buen hábito, aprendes el arte de amar y actuar con calma y consciencia en el ahora.



Un gran maestro es el sabio monje budista Thich Nhat. Disfruta sus videos en Youtube. Enseña a meditar sin cerrar los ojos, caminando, bañándote, comiendo o con los ojos cerrados. Gracias a su sabiduría y enseñanzas se creó Mindfulnesss en EE. UU.

Ámate y gana paz con atención plena en el aquí y el ahora.

GONZALO GALLO GONZÁLEZ

​Escritor y conferencista