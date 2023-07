Inteligencia fuera del cerebro

La Dra. Candice Bert, bióloga, descubrió algo interesante que confirmaron otros científicos: Existen receptores inteligentes no sólo en el cerebro, sino en todas las células del cuerpo. Los llamaron en un principio neuropéptidos, Se observaron las células del sistema inmunológico. Por ejemplo, las que protegen contra el cáncer, las infecciones, y otras enfermedades. Encontraron receptores de los mismos tipos que en el cerebro. Veamos eso en otras palabras: Tus células inmunológicas, están vigilando cada pensamiento tuyo, cada emoción, cada deseo. Cada célula T y B del sistema inmunológico, produce las mismas sustancias químicas que produce el cerebro cuando piensa.



Es muy interesante, porque ahora podemos decir que las células inmunológicas son pensantes. Ya se sabe que el corazón tiene su propia inteligencia. Lo ha estudiado el Heartmath Institute. Investiga sobre eso en internet.



Es muy interesante y valioso saber que las células inmunológicas y otras son pensantes. No son tan elaboradas, como una célula cerebral, pero reaccionan cuando piensas, sientes, te emocionas y deseas, te enfureces, te alegras, te entristeces, etc. Ahí está la causa de enfermedades, tumores, depresión, estrés, etc. Se ponen mal cuando te deprimes o estás ansioso. Se debilitan, entran en huelga y dejan pasar los virus que se instalan en tu cuerpo. Numerosos estudios demuestran qué pasa cuando estás triste y esa tristeza se agrava y demora. Puede ser después de la muerte de un cónyuge, luego de una relación tóxica o un drama. Entonces puede originarse un cáncer, porque tus células pensantes y conscientes.



Psi se examina bien, en el cuerpo, hay receptores o neuropéptidos. Pero ya no se les puede llamar así, porque n están confinados solo en el sistema nervioso. Los producen el estómago, los intestinos, el colon, los riñones y las células del corazón. Así que cuando dices, “lo siento en mis entrañas”, no estás hablando simbólicamente, sino literalmente.



Nuestros intestinos producen las mismas sustancias químicas que nuestro cerebro cuando piensa. Lo mismo ocurre cuando dices: “mi corazón está roto”, no es un decir porque realmente está así. No podemos confinar la mente al cerebro, sino que está en cada célula del cuerpo. Aprende a manejar tus emociones y, en relax y con Dios, libera las que te perturban.



Hace siglos en Grecia, los filósofos estoicos practicaron lo que hoy se llama inteligencia emocional y la social. Las bases están en el autoconomiento y el autocontrol. Son vivencias que cultivas cuando creas el buen hábito de meditar. En YouTube busca en “bombones para el alma” y enriquece tu ser y tu alma con las sabias meditaciones guiadas de Susana Majul.



Son breves, sabias y, si eres disciplinado y las haces al menos tres veces a la semana, tu vida cambia para el bien. Sé inteligente con todo tu ser y, al meditar, los beneficios son para tu alma, tu mente, tu cuerpo y tus emociones.



GONZALO GALLO G.

​Escritor y conferencista