Liderazgo poderoso

En su libro Empresas que perduran, los expertos Collins y Porras dicen: liderazgo es influir de modo positivo y valorando a cada ser.

Así, con una actitud abierta y flexible, obtuvo grandes resultados William McKnight en 3M, fiel a estas ideas: -Escuchar a cualquiera que tenga una idea original, aún cuando al principio pueda parecer absurda. -Generar confianza y no pararse en pequeñeces. Dar apoyo para que los demás sigan adelante con su idea. -Contratar gente capaz, atrevida, y dejarla en libertad. -Dar espacio a todos, estimulando su responsabilidad. No poner cercos a las personas porque se convierten en borregos. -Ensayar y aprender de los errores. Flexibilidad es abandonar las posición sicorrígida de una mente sellada y un alma hermética, es fluir con la vida y valorar los cambios.



Es adaptabilidad para sobrevivir en el procese evolutivo. La rigidez es debilidad, la flexibilidad es fortaleza. ¡Realizaciones de seguridad, correcciones y mejoras, elige Buscar actualizaciones. Tu liderazgo es poderoso cuando aplicas estas vivencias que se dan en una buena empresa: - La gente es tratada con respeto, equidad y aprecio, independientemente de los resultados. Los jefes son facilitadores del trabajo personal y en equipo; no se limitan a dar órdenes o a juzgar. - Se evalúa a los empleados por su conducta y los resultados de su labor. - Se invierte mucho en la capacitación y el mejoramiento de los empleados en todos los niveles.



La compañía es transparente, y brilla por su responsabilidad social y el apoyo al desarrollo sostenible. - Los líderes buscan colaboradores honestos y eficaces que enriquezcan los temas. - Los empleados se sienten parte de un sueño social que beneficia a la comunidad, y que ofrece productos y servicios excelentes.- El recurso humano es el más importante de la empresa. Así lo sienten con satisfacción, todos los empleados. Esto es liderazgo según varios expertos: - “Liderazgo es reconocer y afianzar el poder de las personas, es retarlas para que confronten problemas difíciles y se adapten. El líder trabaja con el poder de las personas para enfrentar las dificultades del cambio y la adaptación”, Ronald Heifetz.



- “El liderazgo tiene que venir de adentro hacia fuera. El líder es fiel a un sistema de valores óptimo, es un buen modelo. Así genera credibilidad y compromiso. Su estilo no es autocrático y crea una cultura de diálogo y trabajo en equipo”, Stephen Covey.

- “El liderazgo exige integridad y la capacidad de aunar dos cualidades aparentemente contradictorias: poder y humildad. El arquetipo del líder no es militar, es un facilitador. Debe ser capaz de motivar y lograr lo mejor de los demás”, Patricia Aburdene. “El líder dirige con su ejemplo y vive su misión. Compromete a la gente con una visión y sabe inspirar. El líder es respetado por entregarse de lleno a la visión y la misión, y realizar lo que promete”, Anthony Robbins.



Gonzalo Gallo G.



Escritor y conferencista.