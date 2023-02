Mejoramiento personal

Los sabios filósofos estoicos reflexionaron en las antiguas Grecia y Roma sobre el ser humano, el amor, las emociones, la vida y la muerte, y que el humano mejora su vida cuando abre espacio frecuente al autoconocimiento y al autocontrol.

Hacer eso, básicamente es lo que en tiempos modernos se llama Inteligencia Emocional. Ojalá leas algo sobre estos pensadores tan sabios: Zenón de Citio, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Para que te sorprendas, hay seminarios sobre el Estoicismo en Silicon Valley. Te comparto algunas de sus sapientes enseñanzas:



Trampas que te impiden estar bien: 1. El ego orgulloso que te frena para dialogar, ceder, conciliar, ser humilde y flexible. Tu reto es silenciarlo y con humildad escuchar solo a tu ego amoroso. 2. Dedicar nulo o solo pocos minutos a nutrir tu ser. Elige tener presente a Dios con amor durante el día, algo que muy pocos hacen, aunque digan ‘tengo mucha fe’. 3. No tener enfocada siempre tu mente en el ahora y lo positivo. Elige manejarla o ella te maneja a ti. 4. Querer con apegos dependientes y eso no es amor. Todo apego trae sufrimiento. Ama sin ataduras. 5. No amarte ni amar lo que haces. Eleva el amor propio y pon el corazón y la pasión en lo que realizas. Amarte es aceptarte como eres, aceptar a los otros y la realidad. Amarte es perdonar para no sufrir con odios o culpas. 6. Falta de disciplina para manejar tus emociones y estar bien en todo. Sin ella nadie triunfa. Elige ser ordenado y fiel a un proyecto y unas reglas. 7. Buscar solo lo fácil y rehuir lo exigente, Sé consciente de que el facilismo te lleva al precipicio.



Decreta: “Cuando tengo más tiempo para los que amo, veo que los que amo tienen más tiempo para mí”. La ley espiritual de la siembra nos enseña que solo podemos cosechar cuando hemos sembrado y cultivado. Bastantes humanos se dejan hipnotizar por lo material y por la obsesión de tener más, más y más. Tú, sé consciente y ten presente que, si no amas y te amas, tu vida es un día sin sol o una noche sin estrellas. Sabes que tu amor es real si hay aceptación, respeto, comprensión, confianza, transparencia, paciencia y perdón. También ternura, generosidad, tolerancia, compromiso, humildad, enfocarte en lo mejor del otro y reciprocidad. No es fantasear con lo perfecto, pero el amor abarca todo los valores. No creas que querer y amar son lo mismo. Amar es un arte y todo arte es exigente. Muchos creen que saben amar porque saben enamorar. ¡Qué ignorancia!



El estoicismo enseña a amarte y amar las virtudes o valores, tener dominio sobre los instintos y lograr un estado de paz interior que los filósofos llamaron ataraxia. Es llegar a ser imperturbables, impasibles e inalterables. Es la felicidad.

GONZALO GALLO GONZÁLEZ

Escritor y conferencista