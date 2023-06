Una terapia poderosa

No existe una sola persona que no necesite soltar y sanar algo que viene desde la infancia y, para fluir, bien hay que estar en paz con el pasado. La terapia de Constelaciones familiares es muy poderosa porque mueve y libera energía emocional. Fue creada por el alemán Bert Hellinger y ha ayudado a millones a mejorar su vida y sus relaciones. No hace magia, ya que cada ser tiene que trabajar en su interior para que todo fluya en el exterior. La terapia es tan eficaz y valiosa que Netflix produjo una serie sobre ella. Se titula “Mi otra yo”.

Ojalá la mires, saques buenas lecciones y busques ayuda para sanar y soltar emociones como odios o culpas atoradas en tu ser.

Del mismo modo, rencores, apegos, iras o tristezas o miedos que son basura en tu interior, acaso desde el vientre. Cada familia es un sistema en el que tienen que darse y respetarse estas realidades:



1 La jerarquía. Los mayores llegaron primero y hay que honrarlos y comprender que dieron lo que podían.



2 Pertenencia. Cada ser necesita ser acogido y cualquier exclusión trae graves problemas.



3 Equilibrio entre dar y recibir. Si solo das eres masoquista y no te amas. Si solo recibes. eres egoísta y te va mal.



Algo muy serio es que, en la vida, puedes estar atrapado en lo que se llama “lealtades invisibles”.

De un modo inconsciente repites errores o defectos de tus padres para ser solidario con ellos. Es algo que emerge en la terapia de Constelaciones familiares y que hay que soltar para estar en paz. Si tu viva es una maraña, busca alguien que haga bien la terapia de Constelaciones familiares.

La terapia de Constelaciones mueve energía y, por eso, es tan eficaz y rápida. He colaborado en muchas, y no dejo de sorprenderme al palpar como emergen emociones y sensaciones para liberar y sanar.

Ojalá la aproveches y saques enseñanzas para hacer cambios que mejoren tu vida y tus relaciones. Busca quien haga bien esta terapia y comprobarás que es sanadora y transformante. Hace alquimia interior, pero no va a hacer por ti lo que te corresponde cambiar en tu modo de vivir. Ser consciente de eso es clave para una felicidad que es esquiva si das prioridad al tener y no al ser. Arregla conflictos y enredos y disfrutas de auténtica libertad, libertad de corazón, mente y Espíritu.

Si trabajas en ti, tendrás sabiduría y una comprensión insospechadas. Siendo consciente y amoroso, eres coherente y feliz. Es totalmente cierto, ya que todo en tu vida depende de una actitud positiva o negativa.

Cada instante eliges elogiar o criticar, amar u odiar, construir o destruir, pensar bien o pensar mal. Tu actitud puede ser animosa o desalentada, optimista o derrotista, con fe o con miedos. Tú eliges.



GONZALO GALLO G.

Escritor y conferencista