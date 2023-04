Evitemos el olvido

La reforma de la Constitución (C.P.) adoptada en el año 1991, marcó un punto de quiebre histórico en la concepción del Estado colombiano al imprimirle un carácter esencialmente ‘laico’.

Según la Corte Constitucional “la Carta excluye cualquier forma de confesionalismo y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las confesiones …, puesto que la invocación a la protección de Dios, que se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia en particular. Esto implica entonces que en el ordenamiento constitucional colombiano, hay una separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas”. (Sent. C-350/94).



En concordancia con ello, sus normas involucran de manera expresa la garantía tanto de la libertad de conciencia como de la libertad de cultos religiosos (arts.18 y 19). De acuerdo con estos preceptos, cualquier persona, incluida quien ejerce cargos estatales, es libre de profesar la religión acorde con sus propias convicciones. Sin embargo, en lo público, y con mayor razón en el caso de quienes desempeñan altas dignidades, la toma de decisiones debe ser neutral frente a las creencias particulares de quien las adopta y debe estar despojada de todo fanatismo.



El proceder en un sentido contrario, ubica al funcionario en el terreno de la violación de las normas que juró respetar al momento de la posesión y puede generarle sanciones de diferente índole. La Policía Nacional constituye una de las instituciones esenciales para la existencia de la democracia en el país y forma parte fundamental de las herramientas del Estado para facilitar la convivencia pacífica de los ciudadanos. Por su papel trascedental debe estar rodeada de especial protección y control. Sólo así se logrará el cumplimiento de su misión guiada por los principios constitucionales y legales.



Por esta razón, preocupan las posibles situaciones anómalas a su interior conocidas en los medios de comunicación con anterioridad a la Semana Santa, sobre la aplicación en su funcionamiento, de criterios al margen del carácter laico institucional establecido en la Carta Magna. Las cuales, de resultar ciertas, serían a todas luces reprochables y, por lo mismo, ameritan las investigaciones necesarias para aplicar las consecuencias a quienes hayan actuado siguiendo parámetros equivocados. Corresponde a la Procuraduría y la Fiscalía, como máximos organismos de sanción disciplinaria y penal poner en funcionamiento sus aparatos para este fin. Después de los días de recogimiento espiritual, los colombianos esperan que los hechos denunciados no terminen naufragando en las aguas de la indiferencia oficial.



Gustavo Humberto Cote Peña

Exdirector General de la Dian.

gcote@globbal.co