Liderazgo para alcanzar los ODS

A 10 años de cumplirse el plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se hace imperativo que los empresarios y el sector privado fortalezcan su liderazgo para alcanzar estas metas.



Los ODS han ubicado a las empresas en el eje de las acciones para cumplir esta agenda, así como de implementar alianzas público-privadas que aborden problemas descritos en los 17 objetivos.



Esto cobra relevancia en un mundo golpeado por la covid-19 y en nuestro país, con la necesidad urgente de dar solución a problemas sociales.

En el Cesa estamos convencidos de que el Gobierno Corporativo es la instancia para las buenas prácticas de transparencia y generación de valor compartido, así como para delinear una hoja de ruta, desde las organizaciones para construir una sociedad más sostenible.



La transición de un capitalismo centrado en el valor económico, hacia uno que reconozca el valor compartido, constituye la apuesta por la que debemos trabajar, no sólo como sector empresarial, sino como sociedad.



¿Qué cualidades requiere un líder empresarial para promover estos cambios? El Pacto Global precisa: la intencionalidad de los tomadores de decisiones para que la estrategia corporativa se armonice con los desafíos planteados en los ODS; la ambición, en el entendido de ser visionarios, de un liderazgo que no se conforma con el statu quo; consistencia en el decir y el actuar; capacidad de articulación y colaboración para aprovechar las potencialidades de las partes; y responsabilidad, porque el líder debe asumir sus decisiones y rendir cuentas al respecto.



Desde la academia vemos cómo en Colombia este liderazgo ha sido asumido en el Task Force de Inversión Responsable promoviendo aspectos ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) o el (IR) Índice de Reconocimiento de la Bolsa de Valores, que busca la transparencia en materia de relación con los inversionistas. Son muestra de iniciativas que incorporan esos valores en beneficio de los ODS.



Esta la Ley BIC (Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo) que incorpora aspectos relacionados con la sostenibilidad. Esta la promoción de liderazgo femenino en el tejido empresarial.



Desde el Cesa, con aliados: Aequales, Andi, Deloitte, el ICGC, IFC de Grupo Banco Mundial y Page Executive, nos propusimos tener cada vez más mujeres en cargos ejecutivos y en juntas directivas, reconociendo su valor en liderazgo.



Sumarse a los ODS, no es un tema de moda, es un asunto con repercusiones para el negocio: se calcula por parte de Naciones Unidas que los ODS representan unos 12 billones de dólares en ahorros para las compañías.



A su vez, se suma la importancia que en sostenibilidad han cobrado los aspectos ASG. Un líder que está trabajando por los ODS, esta conectado con la realidad y sabe que para que a su organización le vaya bien es imprescindible crear un mundo mejor para todos.





Henry Bradford

Rector del CESA