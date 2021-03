Mujeres en juntas directivas

Estamos en un momento en el que las juntas directivas se renuevan, lo que es fundamental por su importancia en el sistema de gobierno corporativo. Las empresas están en la búsqueda para ocupar estas sillas, proceso en el que surgen consideraciones en su conformación.



Se busca una mezcla de experiencia gerencial y técnica, relaciones interpersonales, reputación, atributos personales o habilidades blandas, independencia en el criterio para la discusión y diversidad, entendiendo esta última como la necesidad de contar con un órgano que gracias a la pluralidad de sus miembros, nutra, aporte, supervise y asesore adecuadamente a la alta dirección.

En el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del CESA vimos un aspecto pendiente en los temas de diversidad, es la mayor participación de mujeres en estas juntas y en instancias críticas para la generación de valor en las empresas.



En Colombia, por cada 8 miembros de junta directiva hombres, hay menos de 2 mujeres que ocupen la misma posición; hay emisores de valores sin mujeres en sus juntas y una minoría se aproxima a juntas directivas balanceadas, donde cada género cuente con una participación que fluctúa entre el 40% y el 60%.



La no participación de mujeres en las juntas es un problema, ya que las empresas dejan un gran valor sobre la mesa. Nuestras investigaciones evidencian el impacto de las mujeres a nivel de desempeño financiero, innovación, transparencia corporativa, sostenibilidad, reputación y construcción de relaciones apropiadas con los grupos de interés. Por estas razones se requieren acciones decididas, en momentos de renovación de los órganos de gobierno.



Esta participación, no puede desconocer factores críticos de trayectoria profesional y técnica, reputación, relaciones interpersonales, habilidades blandas y criterio independiente; la propuesta no es que las empresas lleven miembros a sus juntas sin tener estas virtudes.



Hemos trabajado dos años identificando mujeres líderes y reforzando sus conocimientos en gobierno corporativo y liderazgos corporativo y femenino; este recorrido nos ha permitido trabajar con más de 120 mujeres que ocupan posiciones relevantes generando espacios de discusión y crecimiento.



Esto bajo el liderazgo del CESA, con la participación de Aequales, Andi, el Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, IFC de Grupo Banco Mundial, Deloitte y Page executive.



Esta iniciativa permitió conformar, junto con Women in Connection (WIC), el Club del 30%, así como Page Executive, un banco de hojas de vida con 150 perfiles para consultar sin costo, donde hay mujeres con conocimientoen buenas prácticas en gobierno corporativo y que son una oportunidad para que las organizaciones capitalicen los beneficios derivados de la diversidad de género en sus juntas.



Henry Bradford

Rector del CESA