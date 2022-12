Permacrisis y policrisis

Palabras como ‘posverdad’ y ‘fake news’ adquirieron mayor protagonismo desde que fueron escogidas como la ‘palabra del año’, por Oxford University Press en 2016 y Collins English Dictionary en 2017, respectivamente.

El Collins English Dictionary acaba de seleccionar ‘permacrisis’ como palabra del año 2022. El diccionario la define como “un período prolongado de inestabilidad e inseguridad, especialmente como resultado de una serie de eventos catastróficos”. Alex Beecroft, director de Collins Learning, declaró a la BBC que permacrisis “resume lo verdaderamente horrible que ha sido 2022 para tanta gente”.

Permacrisis hace referencia a un estado de cosas que da la sensación de una crisis permanente.



No acaba el mundo de salir de una situación compleja para embarcarse en otra; no hemos superado la pandemia cuando surge un problema inflacionario de dimensión global; y sin controlar ese problema, aparece la invasión de Rusia a Ucrania, con profundas repercusiones en la economía mundial.

Como lo ha hecho notar Neil Turnbull, el concepto de permacrisis es similar al de policrisis (“Permacrisis.



"What it means and why it's word of the year for 2022”.The Conversation, November 11, 2022), que es usado para describir la simultaneidad de varias crisis, con la característica de que ellas se retroalimentan y el efecto final es mayor que la simple suma de las partes; este es un aspecto que resalta el historiador inglés Adam Tooze.

El concepto de ‘policrisis’ no es nuevo.



Se atribuye al filósofo y sociólogo francés Edgar Morin en 1993 y se recuerda el uso de Jean-Claude Juncker en 2016, siendo presidente de la Comisión Europea, para calificar la situación mundial hacia 2014-2015 (Hernán Avendaño ‘Policrisis’ en próxima Revista Fasecolda).

"Independientemente de cuál sea la palabra que termine predominando, se debe enfatizar la característica resaltada por Tooze, pues la simultaneidad de crisis será el marco de referencia en el que tienen que tomar decisiones las autoridades económicas.

Pensemos en la inflación. Es famosa la sentencia de Milton Friedman de que “la inflación es siempre un fenómeno monetario”; de ahí que en su control predomina el uso de la política monetaria restrictiva.

Pero en un escenario como el actual en el que la crisis inflacionaria es alimentada por la crisis de Ucrania, al impactar la oferta de alimentos; por la crisis de la pandemia, debido a las interrupciones que ocasiona la política china de ‘Cero covid’ en las cadenas de suministro; y por la crisis climática y sus efectos en las cosechas, surge un reto monumental para los bancos centrales.



Conclusión: ‘permacrisis’ o ‘policrisis’ son términos que seguirán trasnochando a los hacedores de políticas públicas por un buen tiempo; y, de contera, a toda la población.

Hernán Avendaño Cruz

Director de Estudios Económicos de Fasecolda