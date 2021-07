Clave recuperar la sostenibilidad fiscal

Fitch decidió rebajar la calificación crediticia a Colombia, tal y como lo hizo S&P, con lo cual se materializaron los temores sobre la pérdida del grado de inversión del país. Esta decisión, que ya había sido mayormente descontada por los mercados, refleja las preocupaciones existentes sobre la sostenibilidad fiscal, aun cuando las mismas calificadoras reconocen que el crecimiento económico del país podría superar la meta del Gobierno (6%) y que podría llevarse a cabo por esta vía un ajuste fiscal moderado.



Ahora bien, los efectos de la rebaja de la calificación han sido atenuados por los comunicados de la Reserva Federal de los Estados Unidos que dicen que no habría aumentos en la tasa de interés durante 2021, lo que reduce la volatilidad de los mercados internacionales y mantiene expectativas de amplia liquidez en el corto plazo. No obstante, esta tensa calma podría acabarse tan pronto como el próximo año.



Esto implica, sin duda, que las autoridades colombianas deben implementar con prontitud medidas para reducir los niveles del déficit fiscal y estabilizar la deuda pública en aras de recuperar la confianza que nos permitió mantener el grado de inversión por cerca de una década, y dibujar una senda de sostenibilidad fiscal que garantice un costo del financiamiento en las mejores condiciones para el Gobierno, las empresas y los hogares y mantenga un adecuado flujo de inversión extranjera directa y de portafolio.



En el corto plazo, el país deberá llegar a consensos para tramitar una reforma fiscal que aumente los ingresos tributarios del Gobierno Central en al menos un 1,2% del PIB, para lo cual será fundamental limitar el alcance de los descuentos tributarios y reducir la evasión.



Esas medidas, sin embargo, no son suficientes, y el próximo Gobierno deberá emprender acciones para aumentar la tributación de las personas naturales con mayores ingresos, reducir la informalidad y la evasión, controlar las grandes operaciones en efectivo y eliminar aquellas exenciones que la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios señaló como generadoras de costos fiscales significativos.

Asimismo, deberá aumentar la progresividad del gasto público y poner la lupa en subsidios como el de pensiones donde buena parte llega a manos de las personas de mayores ingresos.



Robustecer las finanzas públicas requerirá de la toma de decisiones audaces en el corto y mediano plazo que permitan incrementar los ingresos tributarios, sin detrimento del crecimiento económico, así como mejorar la calidad del gasto público. Estas medidas, y no alternativas facilistas como la financiación del Gobierno por medio de préstamos directos del Banco de la República, son las que nos permitirán preservar la estabilidad macroeconómica y recuperar el grado de inversión.

Hernando José Gómez

Presidente Asobancaria