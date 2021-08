La productividad la clave del crecimiento

Este año ha traído una buena noticia: el acelerado proceso de recuperación económica permite mantener expectativas de que en 2021 podría recuperarse el nivel de producción prepandemia, pero persiste la incertidumbre sobre la estabilidad en el crecimiento de mediano y largo plazo, lo que hace un llamado de urgencia a incrementar la productividad, estancada en el país desde hace dos décadas.



Para lograrlo, hay que trabajar principalmente en tres frentes: resolver los cuellos de botella que dificultan la provisión de bienes públicos, impulsar la inserción de nuestros productos en las cadenas globales de valor y facilitar una mejor calidad de la gestión empresarial, en particular de las Pymes.

En el primer frente, por ejemplo, aun cuando se ha avanzado en infraestructura en los últimos años, el país todavía exhibe costosos rezagos frente a pares regionales como Perú, México o Chile.



Por ello, el impulso de proyectos de infraestructura multimodales como los 5G resulta necesario, pero dependerá de trabajar en optimizar los procesos de licenciamiento ambiental y de consulta previa.



En el segundo frente, hay que dinamizar el comercio externo, hoy en niveles de 27,4% del PIB, por debajo del observado en Perú (38,5%), Chile (51,7%) y México (75,3%). Para ello, además de aprovechar los TLCs y las reducciones del arancel promedio, hoy cercano al 5,8 % (cifra inferior a la registrada en Chile, México y Brasil en 2020), conviene hacer una revisión profunda de las barreras no arancelarias, para eliminar las innecesarias, pues estas, que cubren no menos del 78 % de las partidas, continúan reforzando la protección en detrimento de la generación de valor agregado en las cadenas productivas.



De manera paralela, se deberá trabajar el tercer frente para acelerar la calidad de la gestión empresarial de las pymes.



En ese propósito, además de lograr consensos sobre políticas que ya han sido exitosas, como el programa de Fabricas de Productividad, se debe profundizar su inclusión financiera, continuar disminuyendo los costos no salariales, adaptar la legislación laboral a los cambios tecnológicos y sociales, plantear esquemas audaces para la fijación del salario mínimo que reconozcan las diferencias regionales (como ocurre en México y Panamá), así como facilitar la movilidad laboral de profesionales locales y extranjeros, para enriquecer el conocimiento de frontera y su intercambio, en línea con lo señalado por la Misión de Internacionalización.



Adicionalmente, en los próximos años se deberán alcanzar consensos políticos para equilibrar la carga tributaria entre personas y empresas, asignar mayores recursos a Ciencia, Tecnología e Innovación, y fortalecer los mecanismos para la evaluación de la calidad educativa. Estas son algunas de las tareas para aumentar la productividad y alcanzar ritmos de crecimiento sostenidos superiores al 4 %.



Hernando José Gómez R.

Presidente de Asobancaria

