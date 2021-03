Mayor recaudo con mayor equidad

El aumento de la pobreza y la desigualdad que ha traído la pandemia, y el incremento de la deuda pública, son desafíos que todos los países del mundo deben enfrentar de manera decidida.



En Colombia, una de las estrategias en esa batalla será una reforma fiscal que aumente el recaudo tributario en cerca de 1,5% del PIB, reduzca de manera progresiva la deuda del Gobierno Nacional (64,8% del PIB en 2020), logre mantener el grado de inversión y apalanque la reactivación económica y el empleo disminuyendo los niveles de pobreza, que algunas estimaciones sitúan en cerca de 40% de la población.

El trámite de dicho proyecto no será fácil, pero, si se logra una buena reforma, esta llevará a que el país supere el impacto generado por la pandemia y establezca condiciones para alcanzar un desarrollo económico más incluyente.



Con esas metas trazadas, es indispensable eliminar algunos beneficios tributarios del IVA de bienes y servicios que no pertenecen a la canasta familiar, que generan costos fiscales y que benefician en mayor medida a los hogares más pudientes.



Adicionalmente, respecto al impuesto de renta de personas naturales, además de limitar exenciones, se debería establecer una declaración de renta universal.



Esto no obligaría a las personas de menores ingresos a pagar, por el contrario, permitiría, al mejorar la información que las autoridades tienen de los ciudadanos, focalizar mejor los subsidios sociales que otorga el Estado, otra de las tareas que tenemos pendientes como país.



Sobre esto último hay cosas por corregir, pues, por ejemplo, en el gasto pensional, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 20% de los hogares que registran mayores ingresos se ven beneficiados con alrededor del 50% de los subsidios entregados, claramente un tema en el que es urgente trabajar.



Sumado a estas políticas, se deberán redoblar los esfuerzos para dismunuir la evasión. Solo en IVA, se estima que los niveles de evasión están entre el 23% y el 40%, y en el impuesto de renta son del 34%.



Estas cifras hacen evidente la necesidad de adoptar más rápidamente la factura electrónica, fortalecer las capacidades de la DIAN e impulsar el uso del régimen simple para la formalización de las empresas.



También es indispensable adoptar medidas para la reducción del uso excesivo del dinero efectivo, como la masificación de los medios de pago electrónico y con regulación que impida hacer operaciones de alto monto en efectivo. De esta manera se desinflaría el tamaño de la economía subterránea y se atacaría a actividades ilegales como la evasión de impuestos y el lavado de activos.





Hernando José Gómez

Presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria).