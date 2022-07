Otra vez la reforma tributaria

Es evidente que las circunstancias especiales internas y externas exigen al Estado más recursos económicos, y que al comienzo de cada gobierno se suele especular con las reformas tributarias. No obstante, ante los cambios políticos internos, la proliferación de declaraciones prematuras podría crear alarmas innecesarias. Sería preferible que, una vez instalado, el gobierno diera a conocer las propuestas concretas que presentará al Congreso. Por ejemplo, siempre se habla de eliminar privilegios, pero a la hora de la verdad siguen vivos, y, por el contrario, los gobiernos recientes han inventado nuevas ventajas. Además, como hemos reiterado en estas páginas, los beneficios discrecionales son los más peligrosos porque pueden otorgarse ‘a dedo’.



Por ejemplo, las zonas francas, que nacieron para estimular la incorporación de mano de obra e insumos nacionales a los productos exportados, se convirtieron en simples mecanismos para dilatar el pago de los aranceles. El gobierno de la seguridad democrática otorgó este regalo de manera generalizada a los beneficiarios de la Ley del Páez, una de las “... sinvergüencerías más grandes que se ha cometido en Colombia en materia tributaria …” al decir del exministro de Hacienda Augusto Espinosa Valderrama. Los pícaros utilizaron todo tipo de instrumentos para sacarle ventaja. Escuché en el Congreso de la República a un dirigente indígena decir que ellos veían pasar los beneficios en los aviones, mientras los grandes empresarios los disfrutaban en tierra.



Hablando de los beneficios otorgados a los hoteles por períodos interminables, en efecto se logró que se construyeran muchos establecimientos nuevos en el país pero a costos tributarios muy elevados, porque exoneraron además del impuesto de renta a todas las grandes cadenas internacionales que operan a través de sucursales.



En su momento el gobierno de turno anunció que no otorgaría contratos de estabilidad tributaria y zonas francas a los mismos contribuyentes, pero lo concedió a uno solo, de los más grandes del país y además no le exigió el pago de la prima, como a todos los demás. Así funcionan estos mecanismos de otorgamiento discrecional de beneficios, generalmente con la intervención de terceros. Por otra parte, modalidades como el impuesto gradual a las sociedades o el régimen simplificado del IVA han mostrado ser ineficaces, porque se rompen fácilmente con el fraccionamiento de las rentas, en parte porque el concepto de ética ha desaparecido para muchos contribuyentes y asesores.



La experiencia en este y en otros países demuestra que si existe un ente que debe forzosamente obedecer a un mecanismo serio e irreversible de carrera administrativa es la Dirección de Impuestos y Aduanas. Cuando se designa a personas ajenas a la entidad, pero con mucha experiencia, generalmente se trata de asesores privados, para quienes no es fácil evitar o vigilar los casos de conflictos de intereses. Por otra parte, la administración tributaria y aduanera difícilmente se aprenden solo en las aulas.



HORACIO AYALA VELA

Consultor privado