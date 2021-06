La próxima confrontación de Brasil

Brasil se encamina a una desagradable confrontación política que culminará en las elecciones presidenciales más amargas (e interesantes) del próximo año. Jair Bolsonaro y Luiz Inacio Lula da Silva están en camino a colisionar.



En los últimos años, los brasileños han soportado la peor recesión en la historia del país, una de las cifras de muertes por covid-19 más altas del mundo, un aumento de los delitos violentos y una controversia mundial sobre la destrucción a gran escala en el Amazonas. Es por eso que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta un futuro incierto.



Bolsonaro, a quien algunos llaman el ‘Trump del trópico’, fue elegido presidente en octubre de 2018 con más del 55 por ciento de los votos en una nación profundamente polarizada.



Haciéndose eco de la campaña de Donald Trump en 2016, él prometió “drenar el pantano” luchando contra el crimen y la corrupción, y para ello adoptó puntos de vista de confrontación sobre cuestiones sociales y expresó un profundo apoyo a las fuerzas armadas de Brasil.



Pero desde su investidura en 2019, Bolsonaro se ha enfrentado, y en ocasiones ha encendido, una tormenta política tras otra. El candidato Bolsonaro había prometido impulsar una economía sumida en la recesión desde 2014, pero el crecimiento económico sigue siendo bajo y el desempleo, alto.



En parte, eso se debe a la pandemia, por supuesto, pero el manejo de la covid-19 ha sido desastroso, se ha negado a apoyar el uso de mascarillas y ha echado a perder el lanzamiento de la vacuna. A medida que la pandemia se afianzaba, Bolsonaro ofreció un estipendio de emergencia que ayudó temporalmente a los ciudadanos más pobres del país, pero el 55 por ciento de la población de Brasil se enfrentó a la inseguridad alimentaria en 2020. Decenas de millones todavía se acuestan con hambre.



En cuanto a las polémicas en torno al Amazonas, la rápida deforestación representó un tercio de la destrucción de los bosques tropicales del mundo en 2019. Trump, un escéptico del cambio climático, estaba dispuesto a ignorar las implicaciones ambientales de toda esta destrucción, pero la administración Biden se ha unido a los líderes europeos para combinar ofertas de ayuda financiera para Brasil con presión sobre Bolsonaro para revertir el curso de la política para la amazonía.



Pero Luiz Inácio Lula da Silva vuelve a entrar en escena. El expresidente, conocido como Lula, un activista de izquierda aún popular, está ahora fuera de prisión y se prepara para enfrentar a Bolsonaro en las elecciones presidenciales del próximo año. Cuando eso suceda, el mundo verá un nuevo tipo de lucha, que será amargamente contenciosa.



En los últimos años, el mundo se ha acostumbrado a ver a los candidatos populistas enfrentarse a los políticos del establecimiento. Pero estos comicios en Brasil contarán con dos populistas de gran talento, uno de derecha y otro de izquierda, que se enfrentarán cara a cara.



Lula representa a la gente más pobre de Brasil, aquellos que sienten que nadie más en el poder se preocupa por ellos. Su experiencia formativa como líder sindical duro pero inteligente y la popularidad que ganó como presidente al invertir grandes cantidades de dinero público para crear oportunidades para las familias más pobres de Brasil le dan una estatura y una oportunidad de ganar que ninguno de los otros rivales de Bolsonaro puede igualar.



Mientras tanto, el presidente Bolsonaro está mejor conectado con la clase media brasileña, que está harta del crimen y la corrupción durante el período en que el Partido de los Trabajadores, liderado primero por Lula y luego por la sucesora elegida Dilma Rousseff, gobernó el país.



Aunque Lula se presenta a sí mismo como víctima de persecución política, su gobierno finalmente se vio envuelto en la investigación de corrupción criminal más grande en la historia de Brasil como parte del llamado escándalo ‘Lava Jato’, una investigación que comenzó con acusaciones de contratar sobornos en la compañía petrolera nacional de Brasil, pero se expandió en múltiples direcciones y más allá de las fronteras.



Según el grupo de trabajo que investigó los delitos relacionados con ‘Lava Jato’, la investigación condujo a la devolución al tesoro brasileño de más de US$800 millones y la condena de 278 personas. Los ex presidentes de Perú, Panamá y El Salvador fueron a prisión. También Luis Inácio Lula da Silva.



Pero Lula nunca ha aceptado la responsabilidad por las irregularidades, aunque debe su liberación de la prisión a un tecnicismo legal. Insiste en que es víctima de persecución política. Ese es un excelente indicador del tipo de campaña mordaz que Brasil puede esperar durante los próximos 16 meses.



A pesar de todos los reveses y fracasos que han sufrido los dos pesos pesados políticos de Brasil, las encuestas muestran que cada uno ha logrado mantener el apoyo de seguidores incondicionales. Y no hay suficientes votantes probables en Brasil para que surja otro candidato de las dos docenas de partidos políticos brasileños para desafiar a cualquiera de los dos.



Mientras tanto, la covid-19 continúa devastando el país, la economía se tambalea y los ataques a las redes sociales ya están avivando las tensiones políticas. Va a ser un año caluroso para Brasil.



Ian Bremmer

Presidente de Eurasia Group y GZero Media, y autor de ‘Us vs. Them: The Failure of Globalism’.

@ianbremmer