Estados Unidos, en la ‘curva J’

Hace quince años escribí un libro titulado ‘The J Curve: A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall’ (La curva J: una nueva manera de entender por qué ascienden y caen las naciones). Mi objetivo era ayudar a los lectores a comprender por qué algunos países de mercados emergentes continúan surgiendo mientras que otros enfrentan una gran agitación política. Con toda la división y disfunción en los Estados Unidos de hoy, es el momento de utilizar esta herramienta para analizar detenidamente lo que está sucediendo dentro de la superpotencia mundial.



La ‘curva J’ describe la relación entre la apertura de un país (tanto la apertura de sus procesos políticos como el libre movimiento de personas, bienes e información dentro y fuera de sus fronteras) y su estabilidad (la capacidad de sus instituciones para absorber impactos).

Los del lado izquierdo de la curva son estables porque están cerrados. Existe poca o ninguna competencia real dentro de sus sistemas políticos. Corea del Norte, Cuba y las monarquías del Golfo ofrecen algunos ejemplos. Ellos no alcanzan el mismo nivel de estabilidad política a largo plazo que pueden lograr otros que son verdaderamente abiertos, como Alemania, Canadá, Japón y docenas de otras democracias, que están en el lado derecho.

Un país que se desplaza de izquierda a derecha, de cerrado a mucho más abierto, debe atravesar un período de inestabilidad, la caída de la ‘curva J’. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, cuando Mikhail Gorbachev intentó abrir la Unión Soviética o cuando Sudáfrica inició a relajar el apartheid. Algunos hacen la transición. Otros se desmoronan. Pero también es posible moverse de derecha a izquierda. A pesar de la negativa de Donald Trump a reconocer la derrota en las elecciones de 2020, la insurrección fallida en el Capitolio el 6 de enero y la negativa de muchos estadounidenses a aceptar que Joe Biden realmente ganó las elecciones, Estados Unidos sigue siendo una democracia madura en el lado derecho de la curva.

En ningún momento durante ese período Estados Unidos estuvo al borde de la dictadura, las instituciones volvieron a demostrar su capacidad para absorber las perturbaciones, la cadena de mando militar sigue siendo políticamente neutral y los tribunales han resuelto las disputas electorales de acuerdo con la ley.

Pero Estados Unidos se ha vuelto menos abierto y menos resistente en los últimos años a medida que la legitimidad de otras instituciones comienza a erosionarse. La confianza en los resultados de las elecciones, el elemento más básico de la democracia, se ha visto muy afectada. Acusaciones plausibles de interferencia rusa en las elecciones de 2016, las acusaciones infundadas de Donald Trump de que tres millones de personas habían votado ilegalmente por Hillary Clinton en esa elección y la acusación igualmente falsa de que el fraude electoral lo privó de la victoria en 2020, todo ello amplificado por información engañosa en las redes sociales y tradicionales, han hecho más para socavar la confianza en la integridad de las elecciones nacionales que cualquier otro evento en más de 140 años.

El Congreso ha sido impopular durante mucho tiempo, pero la retórica hiperpartidista y la votación predecible de la línea de la formación sobre legislación importante socavan aún más la confianza de que el Congreso puede actuar y actuará en nombre del pueblo estadounidense en su conjunto.

También lo hacen las apuestas partidistas dentro de los gobiernos estatales para volver a trazar los límites del Congreso de manera que sobrerepresenten a los votantes de un partido a expensas del otro.

La necesidad de que los legisladores recauden dinero constantemente y la falta de transparencia sobre de dónde provienen sus fondos no ayuda.

El flujo de exlegisladores a puestos de trabajo como cabilderos corporativos aviva el cinismo público, y por una buena razón. La extrema polarización política ha sembrado dudas sobre la credibilidad de cualquier esfuerzo del Congreso para supervisar la rama ejecutiva o sus propios miembros. El fracaso crónico del Congreso para promulgar legislación significativa también ha cedido poder al poder ejecutivo, ya que los presidentes Obama, Trump y Biden han emitido históricamente un gran número de órdenes ejecutivas.

Por último, está la creciente falta de respeto público por los medios de comunicación.

En cualquier sociedad abierta, los periodistas honestos y hábiles pueden responsabilizar a las figuras públicas. Desafortunadamente, la polarización que infecta la política estadounidense se refleja en el mercado de ideas. El impulso por la participación de mercado que se divide en segmentos ideológicos despoja gran parte de los informes de su credibilidad para millones de estadounidenses, que ahora los consideran las alas de información de los partidos con los que se alinea la mayoría de sus informes. Luego, las redes sociales amplifican las divisiones partidistas al difundir desinformación que no cumple con los estándares de credibilidad en los principales medios, hasta que la desinformación en sí misma se convierte en noticia sobre la que los reporteros convencionales piden a los funcionarios públicos que comenten.

Por todas estas razones, la ‘curva J’ de Estados Unidos se ve diferente a como era hace 30 años. Por un lado, las instituciones estadounidenses no solo han demostrado su resistencia a la agitación de Trump, sino que la riqueza y las ventajas tecnológicas de Estados Unidos en relación con la mayor parte del resto del mundo, incluidos sus aliados, han crecido. Estos aspectos positivos aumentan la estabilidad estadounidense en todos los niveles de apertura. Pero Estados Unidos se está convirtiendo claramente en una sociedad más polarizada, lo que crea un mayor grado de parálisis política, empujando al país por el lado derecho de la curva.

Estados Unidos no es el único país plagado de un electorado muy dividido, cinismo público sobre los políticos, desigualdad de riqueza, periodismo partidista y racismo estructural. Pero entre las democracias ricas del mundo, estos problemas son mayores en Estados Unidos. Y cuando la nación más poderosa e influyente de la Tierra se vuelve más dividida y disfuncional, eso empeora la falta de liderazgo global. Estados Unidos necesita revertir su caída en la ‘curva J’ rápidamente ... o todos experimentaremos las consecuencias.

Ian Bremmer

Presidente de Eurasia Group y GZero Media, y autor de‘Us vs. Them: The Failure of Globalism’.

@ianbremmer