Malentendiendo a Estados Unidos, China y Rusia

La creencia generalizada en Estados Unidos era que Donald Trump fue extremadamente duro con China, pero sospechosamente blando con Rusia. Los críticos acusaron que su guerra arancelaria con China fue agresiva hasta el punto de autodestruirse. Algunos también afirmaron que Trump vivía en el bolsillo de Vladímir Putin, por razones desconocidas.



Luego, cuando Joe Biden fue elegido presidente, estos mismos expertos predijeron que revertiría ese enfoque. Biden, argumentaron, aliviaría a China para aumentar las posibilidades de un compromiso productivo mientras criticaba a Putin por permitir que su gobierno pirateara las elecciones y que los criminales rusos retuvieran a las empresas estadounidenses para pedir un rescate.



Pero cuando miramos las decisiones políticas tomadas por su administración en lugar de la retórica política y los tuits enojados de ambos, descubrimos que este análisis es al revés. Biden ha demostrado ser mucho más duro con China que Trump, y ha sido más amable con Putin y Rusia.



Examinemos la evidencia. Después de invitar a Xi Jinping a Mar-a-Lago para una comida y una charla, siguió el consejo de sus ayudantes de volverse más agresivo hacia el poder en ascenso de China. Pero su interés se limitó a dos áreas. Trump, obsesionado con el déficit comercial de Estados Unidos y las oportunidades políticas para él, lanzó la guerra comercial.



También apoyó la acción agresiva de la administración sobre el desarrollo tecnológico de China y las amenazas a la seguridad nacional que planteaba, principalmente con restricciones a las restricciones sobre Huawei, el campeón nacional de tecnología de China.



Trump y su equipo tenían poco que decir sobre las violaciones de derechos humanos contra los musulmanes que viven en la región china de Xinjiang, a pesar de algunas sanciones a pequeña escala y controles de exportación, o sobre la democracia en Hong Kong. E hizo pocos esfuerzos para reunir aliados asiáticos y europeos como parte de una estrategia coordinada para contener el comportamiento cada vez más agresivo de China más allá de sus fronteras.



El presidente Biden, por otro lado, ve a China como la amenaza integral más peligrosa del mundo para la democracia, la libertad individual y la seguridad nacional de Estados Unidos. Su administración no ha retrocedido en la guerra comercial de Trump, pues las sanciones y los aranceles permanecen vigentes para aumentar el apalancamiento de negociación de Estados Unidos con China en otras áreas, y han agregado controles de exportación para aumentar la apuesta.



Si bien la primera reunión de Trump con Xi fue literalmente una cena en el soleado sur de Florida, el equipo de Biden se reunió con otros miembros de los países contrarios a China (Japón, India y Australia) antes de una reunión a nivel de trabajo con funcionarios chinos en la helada Alaska.



El nuevo presidente también ha trabajado arduamente para tratar de alinear el enfoque de Estados Unidos hacia los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 con la UE, el Reino Unido, Australia y Canadá. Mientras Trump se quejaba de que China había robado empleos de fabricación en Estados Unidos, Biden lanzó un programa de ‘Compre productos estadounidenses’ que está diseñado para incentivar a las empresas nacionales a recuperar esos empleos.



Y mientras Trump culpó a China por lo que llamó el ‘virus de China’, Biden ha respaldado una investigación formal sobre la llamada teoría de la fuga de laboratorio sobre los orígenes de la pandemia global. Cualquiera que espere que Biden busque un compromiso más profundo con China se ha sentido decepcionado. La era del compromiso ha terminado, dijo recientemente el asesor principal de Biden para Asia.



Las políticas hacia Rusia de Trump y Biden también han confundido las expectativas. Trump dijo muchas cosas elogiosas sobre Vladímir Putin, pero su administración y los miembros de su Partido Republicano adoptaron un enfoque consistentemente firme hacia el comportamiento agresivo de Rusia. De hecho, las sanciones se endurecieron en los años de Trump.



Además, el expresidente se opuso al proyecto de gasoducto Nord Stream 2, estratégicamente importante de Rusia. Su administración aprobó la venta de misiles antitanques a Ucrania, plenamente consciente de que su principal objetivo potencial serían los tanques rusos. Trump también aumentó la presencia de tropas estadounidenses en Europa del Este, principalmente como un favor al presidente de Polonia, Andrzej Duda, amante de Trump y que odia a Putin.



Fue Trump quien sacó a Estados Unidos del tratado de armas nucleares intermedias (INF) con Rusia y se negó a extender el acuerdo de control de armas START.

Joe Biden ha llamado a Vladímir Putin un “asesino”, pero ha tratado a Rusia con mucha más moderación que el equipo de Trump. Con la intención de crear una relación más estable y predecible con Rusia. Para enfocar la política exterior en los desafíos de China, Biden extendió el tratado START y renunció a las sanciones a la compañía rusa que construye el oleoducto Nord Stream.



Cuando Putin se sentó con Biden en Ginebra, Biden mantuvo las cosas cordiales a pesar del ataque de ransomware ruso a un oleoducto estadounidense y el apoyo de Rusia a la decisión de Bielorrusia de secuestrar un avión europeo para arrestar a un disidente.



Hay tres lecciones en todo esto. Primero, la retórica es una cosa y las acciones son otra. Debemos tomar nota cuando lo primero se convierte en sustituto de lo segundo. En segundo lugar, los presidentes y sus administraciones no siempre se alinean. Trump quería mejores relaciones con Rusia, pero prácticamente nadie en su equipo estaba de acuerdo con él. Por último, los cambios en la política exterior a menudo reflejan cambios en el mundo. Hoy está mucho más claro que hace cuatro años, que Xi Jinping tiene la intención de seguir una política nacionalista más asertiva. El progreso de China en el desarrollo tecnológico, su asalto a la democracia de Hong Kong, nuevas pruebas de represión en Xinjiang y su presión militar sobre Taiwán exigen una respuesta más contundente de Washington y sus aliados.



Por ahora, esperemos que la administración de Biden intente mantener a Rusia fuera de las prioridades para enfocarse en una relación cada vez más polémica con China.



Ian Bremmer

Presidente de Eurasia Group y GZero Media, y autor de ‘Us vs. Them: The Failure of Globalism’.

@ianbremmer