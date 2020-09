Esta semana se conocieron los resultados del mes de agosto de los principales indicadores de desempeño del sector vivienda y los resultados son francamente buenos. Las cifras muestran que, tras una acelerada caída en marzo y abril, el sector ha logrado retomar su dinámica productiva muy rápidamente, su recuperación ha sido en forma de V: V de Vivienda.



Son varios los indicadores que nos permiten ser optimistas frente a la reactivación de esta actividad, sin embargo, quisiera destacar tres que nos llenan de ilusión. En primer lugar, la mejora en la disposición a comprar vivienda.



Según cifras publicadas por Fedesarrollo, de todos los componentes del Índice de Confianza del Consumidor, la disposición a comprar vivienda es la que más se ha recuperado, por encima de la disposición a comprar bienes durables o vehículos.



En agosto, el indicador de vivienda aumentó más de 10 puntos porcentuales frente a julio, completando así 41 puntos porcentuales de crecimiento desde abril, el mes que registró la mayor afectación por cuenta del aislamiento preventivo obligatorio.



Las iniciaciones de vivienda, por su parte, mostraron un crecimiento importante, especialmente en el segmento VIS. Pese a la pandemia, el mes pasado se iniciaron más de 9 mil unidades VIS, el mejor dato para un mes de agosto de la historia del país y un crecimiento del 63% con respecto al mismo mes de 2019, según cifras reportadas por Galería Inmobiliaria.



En tercer lugar, las ventas de vivienda registraron también resultados muy favorables. En agosto, se completaron cuatro meses consecutivos de crecimiento, tanto en el segmento VIS como en el No VIS. En particular, las ventas VIS superaron las 11 mil unidades, siendo el mejor agosto desde que se tiene registro.



Ahora bien, las ventas No VIS, aunque muestran una recuperación más moderada, esta se acentuará con la entrada en operación de los subsidios para dicho segmento el próximo 18 de septiembre.



Los resultados del mes de agosto se relacionan de manera directa con el buen desempeño de la estrategia de reactivación de los 200 mil subsidios para la compra de vivienda. Desde que lanzamos la medida el pasado 26 de mayo, ya hemos asignado cerca de 13 mil subsidios, de manera que, aun en medio de esta difícil coyuntura, miles de familias colombianas han encontrado en el Gobierno del Presidente Iván Duque el mejor aliado para cumplir su sueño de tener casa propia.



A partir de este mes, con los subsidios No VIS, queremos que miles de familias más se sumen a este gran propósito de hacer de Colombia un país de propietarios.



Aunque los resultados de agosto son muy favorables y dan cuenta del éxito de la estrategia “Compromiso por Colombia”, queremos seguir consolidando la reactivación del sector vivienda.



Una recuperación económica pero con enfoque social, que compatibiliza el dinamismo del aparato productivo nacional con nuestro objetivo de seguir avanzando hacia un país con mayor equidad y justicia social, donde la vivienda es protagonista.



Jonathan Malagón

Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio