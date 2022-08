A nivel mundial, el ingreso se ha concentrado en pocas personas con el argumento de que es la vía para generar empleo, beneficiar a todos y promover crecimiento económico. Esta idea tiene varios supuestos tácitos, por ejemplo, presupone que en materia de ingresos no todos pueden ser relativamente iguales, negando la posibilidad de perseguir una cierta igualdad con una brecha de ingresos menos abismal. En otras palabras, presupone una sociedad desigual.

Bauman en su libro: ¿La riqueza nos beneficia a todos? recuerda que Margaret Thatcher apeló a esta idea tras visitar EE. UU. en 1970. Sostuvo que “una de las razones por las que valoramos a los individuos no es porque sean todos iguales, sino porque son todos diferentes” y agregó “dejemos que nuestros hijos crezcan y que algunos sean más altos que otros si tienen posibilidad de hacerlo”.



Nótese la tradicional idea clásica de que, si el individuo persigue su propio beneficio, también habrá beneficio colectivo. Además, su comparación con la talla deja la sensación de que el ingreso y su tendencia no es fácilmente controlable, lo cual es absolutamente falso, pues por lo menos los impuestos y el gasto público son instrumentos útiles para corregir justamente la concentración del ingreso y la desigualdad, como lo han hecho varios países en el mundo. Piketty en El Capital en el Siglo XXI muestra cómo en EE. UU . las personas de más altos ingresos aumentaron su riqueza después de los años setenta, justo tras las ideas que promovía Thatcher y las reformas que aplicó Reagan. Entre 1950-1970 los más ricos en EE. UU. tenían 35% de los ingresos y fueron creciendo hasta llegar a casi 50% entre 2000-2010.



En Colombia, el estudio de Alvaredo y Londoño que es muy conocido, demuestra que el 1% más rico del país tenía el 20% de los ingresos en 1993, pero en 2010 seguía manteniendo la misma participación, tras la implementación de 7 reformas tributarias, es decir, ninguna reforma había sido capaz de modificar dicha participación.

Del mismo estudio se puede inferir que solamente la crisis de finales de los noventa logró reducirles su riqueza, advirtiendo que el propósito no es reducirla per se, sino modificarla porque a medida que ella crece, también crece la pobreza y la desigualdad.



En los países desarrollados la riqueza se explica en buena parte por la conjunción entre el aumento de los salarios y las rentas de los negocios, es decir, por la unión entre trabajadores de altos ingresos con los dueños del capital; mientras que en el Colombia, según dicho estudio, “los receptores de altos ingresos son los dueños del capital”.

Recientemente London School of Economist (2020) reveló que reducciones de impuesto a ricos en países Ocde no había tenido efectos en el crecimiento económico, ni en el desempleo, en cambio, encontró clara tendencia a más concentración del ingreso.



Jorge Coronel López

Economista y profesor universitario/ jcoronel2003@yahoo.es