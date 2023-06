Van diez meses de gobierno y apenas uno con su propio plan de desarrollo, lo que indica que el margen de maniobra hasta aquí era reducido porque se venían ejecutando recursos en función del plan de Duque, que no promovía justicia social, ni tenía acciones de cambio. Los esfuerzos se pusieron en sacar adelante las reformas y garantizar estabilidad macroeconómica.

El relato de incertidumbre que insiste construir la oposición hace parte de una estrategia que tiene como fin último recuperar la presidencia en las elecciones de 2026, lo cual podrá ser legítimo. Para ello necesita frenar las reformas y crear un clima incierto, así sea sin fundamento, para ir destruyendo el cambio y el proyecto político por el que votaron once millones de personas, lo cual es inaceptable. Como acto reflejo estarían limpiando el desgobierno pasado.



Debido a que no pueden sostener públicamente que su deseo es frenar las reformas, apelaron al eufemismo “construir sobre lo construido”. Quien lo pronuncie tiene un pie en la oposición y estaría renunciando al cambio, pues justamente la idea es reformar lo construido, incluso destruyendo injusticias edificadas, como haber levantado un sistema pensional con dos regímenes -público y privado- en competencia, donde el privado no pensiona; o haber extendido la jornada diurna y reducido el pago por dominical y festivo con el relato de más empleo, cuando lo que hicieron fue empobrecer a los trabajadores.



¿De qué incertidumbre hablan? Los resultados económicos muestran que el país va bien. El crecimiento económico del primer trimestre (3,0%) es satisfactorio, el desempleo promedio entre enero y abril es 11,5% cuando el año pasado era 12,7% y la tasa de desempleo de abril fue 10,7%, la misma de abril en 2019, antes de la pandemia. La Inversión Extranjera Directa sigue siendo superior a la registrada el año pasado, por ejemplo, durante los cuatro primeros meses ha crecido 20%, desmintiendo cualquier idea de desinversión e incertidumbre.



¿Quién crea la incertidumbre? Hay muchas razones para decir que la información que producen los medios de comunicación tiene sesgo negativo y tufo pesimista. Por la mañana invaden con desilusión y en la tarde encuestan sobre optimismo, sin presentar ampliamente los buenos resultados económicos y ocultando las buenas noticias que se producen. Por eso los resultados de las encuestas van en contravía de la realidad. Así construyen el relato de la incertidumbre.



El debate de la incertidumbre es, entonces, entre opiniones y datos. El relato lo vienen construyendo a través titulares tendenciosos y encuestas de percepción omitiendo situaciones concretas. Nadie debería dudar del enfoque de las reformas porque hasta la oposición ha dicho que son necesarias; en cambio, sí hay razones para desconfiar de quienes llaman a “construir sobre lo construido” porque ellos levantaron los sistemas vigentes y no los quieren reformar.



Finalmente, así haya quienes piensen en incertidumbre, eso no contradice los hechos económicos positivos, ni el compromiso del gobierno por promover el cambio.

JORGE CORONEL LÓPEZ

Economista y profesor universitario

jcoronel2003@yahoo.es