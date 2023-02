¿Por qué apoyar las reformas?

La sociedad colombiana ha permitido la mala distribución de sus recursos y buena parte de esa mala distribución fue lograda mediante reformas que contribuyeron a generar un penoso estado de desigualdad e injusticia.



Es bien conocida la alta desigualdad en la propiedad de la tierra, que se refleja en una altísima concentración en pocas manos con un vergonzoso índice de Gini de 0,92.



Sumado a ello, parte de la tierra cultivada y en producción tiene problemas para acceder a créditos, dificultad para participar de programas de desarrollo rural, nula oferta para reconversión tecnológica, bajo apoyo institucional ante los innumerables riesgos que corren y deben soportar la frágil infraestructura que les impide sacar cosechas fácilmente.



Estas dificultades explican en parte el aumento del precio de los alimentos, incluso su escasez en algunos casos. Parece un chiste que solamente 1.400 kms. de vías terciarias estén pavimentados, cuando la red tiene 143.000 kms., según el Mintransporte.



Es consabido que en materia del derecho a la salud los ciudadanos podrían relatar innumerables casos por negación o demoras en citas, tratamientos y cirugías. Los costos que se pagan no pueden ser contabilizados exclusivamente en cuotas moderadoras, pues las demoras y el tiempo perdido buscando consultas o intervenciones también representan costos y terminan siendo altísimos.



Incluso, se han pagado con la vida, de donde surgió la frase: ‘paseo de la muerte’, que describe el estado de salud de un sistema que ha dejado morir a sus pacientes hasta en la puerta de los centros de atención y que ha creado un submercado selectivo mediante el sistema de prepago, el cual se fortalece con la debilidad del otro.



La consciencia sobre el hecho de que las cosas no están funcionando bien es razón suficiente para apoyar las reformas, pues no hacerlo significaría un estado de comodidad frente a la realidad.



La manifestación de apoyo o rechazo por las reformas debe ser sobre datos y realidades, no sobre percepciones tomadas de encuestas. Las percepciones de usuarios no sirven para avalar o rechazar una reforma, pues es como si las encuestas políticas tomaran los resultados a favor de un candidato para promover una reforma política. Sería un despropósito y un completo absurdo.



Por ejemplo, gracias a investigaciones académicas se descubrió que los beneficios tributarios otorgados en reformas anteriores habían puesto a los más ricos a tributar poco, casi lo mismo que la clase media. Algo parecido se reveló con la riqueza de las personas jurídicas, donde según datos de Garay y Espitia (q.e.p.d.), el 10% más rico posee el 95,4% de la riqueza total, mientras el 10% más pobre poseía solamente el 0,001%.



Estos hallazgos sirvieron de insumo no solo para motivar la reforma tributaria, sino para sumar apoyo ciudadano. Mucha gente manifestó su apoyo sin necesidad de ser tributaristas o expertos en materia fiscal; lo hicieron porque eran conscientes de la desigualdad y de la tributación regresiva e injusta.



La sociedad debe participar de las deliberaciones que vienen, pero debe hacerlo consciente de la realidad.



JORGE CORONEL LÓPEZ

Economista y profesor universitario

jcoronel2003@yahoo.es