Desfináncielos

El desfinanciamiento es la segunda herramienta en el arsenal de las políticas públicas anti empresa, herramienta que gana protagonismo ante el bloqueo de las reformas.

En nuestro sistema económico el derecho a la iniciativa privada ha estado garantizado constitucionalmente por lo menos desde la Constitución de Rionegro, de 1863, que explícitamente protegía el comercio.



Esa protección constitucional permite que las empresas presten servicios públicos: desde la educación y la salud, hasta el transporte, e incluye la protección de la propiedad de la inversión, nacional, extranjera, pública o privada.



Sin la participación del sector privado no tendríamos un sistema de salud con cobertura casi universal (de nacionales e inmigrantes), ni un sistema educativo gratuito en la secundaria y con cobertura mayoritaria en la educación superior.



Sin la iniciativa e inversión privada tampoco tendríamos los sistemas de transporte masivo que hay en las ciudades capitales o la seguridad energética.



Los contratos entre el Estado y las empresas -públicas o privadas- garantizan la financiación de la infraestructura y pagan parte de la operación.



En algunos casos como en transmisión y generación de energía, transporte de hidrocarburos y en los sistemas de transporte masivo los inversionistas han obtenido rentabilidades extraordinarias, pero progresivamente la gestión pública ha logrado reducir tales rentas mediante la renegociación de contratos, así como con una regulación que protege al consumidor.



Pero esto ha cambiado. Al definir la nueva política de salud el gerente de la ADRES, la pagadora de recursos a las entidades de seguros del sistema de salud, afirmó que “No es posible afirmar taxativamente (sic) que la [Unidad de Pago por Capitación] UPC es deficitaria dado (sic) las condiciones de integración vertical de negocios en muchas de estas entidades [prestadoras de salud] que significa (…) traslado de las utilidades (…) hacia entidades integradas (...) que arrojaron importantes ganancias”.



Más claro imposible, no sólo notifica el Gobierno que no pagará la deuda a las empresas del sistema, sino que su política es desfinanciar, para cancelar el lucro.



Otro ejemplo de esta política anti-empresa es la presión a los distribuidores de energía: la deuda de la Nación por subsidios de energía eléctrica y por la llamada “opción tarifaria” ya supera los $6 billones. La adición presupuestal no cubrirá sino una parte de esa deuda.



La política de “desfináncielos” en el sistema de salud y en el sistema eléctrico pone en riesgo sistémico tanto a las empresas como a la salud pública y la seguridad energética.



Mejor sería regular para proteger al consumidor, renegociar contratos y pagar la deuda de la Nación que cancelar el lucro, provocando ese riesgo sistémico. Si la Nación no paga sus deudas al sistema de salud y al sistema eléctrico será responsable del cierre o de la quiebra de las entidades promotoras de salud y de las distribuidoras eléctricas. Mejor regular bien y pagar, que eso sí paga.



JORGE RESTREPO

Profesor de economía de la Universidad Javeriana

Twitter: @jorgearestrepo