El abono del autoritarismo

Volvemos a considerar una reforma a la justicia, justo cuando Bukele ganó la reelección. Su permanencia en el poder, contraria a la Constitución de El Salvador, no habría sido posible sin haber puesto en las cortes a magistrados funcionales al régimen y sin la campaña política de desprestigio en las que es experto. Tampoco lo habrían votado en masa sin los innegables logros en seguridad basada en el autoritarismo. Un gobierno autoritario legitimado en las urnas gracias a la represión del crimen organizado, no por un mejor sistema de justicia.



¿Vamos hacia una seguridad represiva y autoritaria en Colombia? Depende de que logremos doblegar al crimen con justicia.



Aquí logramos romper los cárteles de droga, pero no quitarles la riqueza acumulada ni condenar a sus líderes: la justicia que hubo fue gracias a recurrir a la de los Estados Unidos, que tiene otros intereses. De resto, violencia.



Aquí también logramos un buen acuerdo de paz que terminó el conflicto armado con las hoy extintas Farc, pero no logramos la seguridad: la extorsión está disparada y el secuestro volvió con fuerza; hoy el crimen organizado genera más violencia -por las disputas entre grupos armados- que la que antes generaba el conflicto con el Estado. El reclutamiento y utilización de menores, las masacres y la violencia política que caracterizó ese conflicto hasta el 2016 son hoy herramientas del crimen.



Esta transformación de la violencia, que usa las formas y armas del conflicto para el crimen organizado, ya pone en riesgo la economía. Sin como perseguir a las organizaciones criminales de manera efectiva ni llevarlas ante la justicia y quitarles la riqueza que han acumulado no habrá prosperidad en el país.



Tres gobiernos de derecha -el de Duque y los de Uribe- avanzaron en aumentar las capacidades de la fuerza pública, pero la seguridad, en democracia, no se consolidó, ni con el recurso a la represión. El centro logró la paz y no la seguridad, porque la reforma a la justicia y a la fuerza pública estaban fuera de negociación.



El gobierno de Duque, opuesto al Acuerdo y de derecha, no hizo ni una ni otra reforma para derrotar al crimen. Ahora la izquierda repite el error al no haberle dado prioridad a la reforma a la justicia criminal ni a la seguridad. Por eso, la reforma a la justicia debe concentrarse en la justicia criminal. El problema no es la fiscal que elija la Corte, el problema es de capacidades: normas efectivas y gente eficaz para llevar ante jueces, protegidos e independientes, organizaciones criminales enteras, como lo han logrado Italia, España e Inglaterra.



Aunque aquí tenemos instituciones fuertes como para evitar el autoritarismo, si no hacemos una reforma a la justicia criminal, orientada a resultados, que doblegue a los violentos, sobrevendrá otra Regeneración conservadora y una seguridad autoritaria. Eso sí que sería una catástrofe.

JORGE RESTREPO

​Profesor de economía, Universidad Javeriana