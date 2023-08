El establecimiento y el fracaso

Una forma ordinaria de diagnosticar la economía colombiana hoy día es referir al establecimiento económico: para algunos el establecimiento es responsable del bloqueo a las reformas gubernamentales; para otros, es el beneficiario mayoritario en la distribución del ingreso y el principal detentador del poder.



Quienes usan el término aquí, refieren a las grandes empresas y sus controladores, una élite económica, que concentra y detenta el poder económico y sus ganancias. En ocasiones no les falta razón a quienes sostienen que ese establecimiento económico se opone a las reformas y que es obstáculo al cambio y al progreso social. Hasta llegan a responsabilizarlo por la falta de movilidad social, la mala distribución de las oportunidades y la exclusión del poder económico.



Las empresas tienen una tendencia natural a crecer y acumular poder de mercado, y la gestión busca, siempre, escapar a la competencia, más en economías de mediano tamaño.



En nuestro caso la protección agravó la pereza empresarial, permitió esa acumulación y convirtió en hábito la busca de favores del Estado. Las redes de confianza también concentran el poder y excluyen, más en un país sin justicia civil efectiva. Los mercados fragmentados por la geografía y la protección contribuyen también a esa falta de competencia y al poder de los establecidos.



Con el cambio de élite en el poder político vino una manera nueva de hacer las reformas, no por acuerdo ni por representación, sino por confrontación: crítica persistente, ataques certeros a las empresas que se perciben como de ese “establecimiento económico” y a responsabilizarlas del prematuro “fracaso del Gobierno”.



Este diagnóstico es insuficiente: las reformas han fracasado no por el tal bloqueo, sino por su diseño irrazonable y por el daño esperado. El radicalismo del activismo que las pensó, y las piensa aún, no está basado en argumentos, sino en un interés: atacar a la élite del establecimiento económico de forma que no haya chance de perder el poder político. Para lograr el cambio es mejor centrarse en profundizar la competencia. Para mejorar la distribución del ingreso, del poder económico, es necesario, pero no suficiente, romper con el poder monopólico de quienes lo tienen y ejercen.



Sólo con reformas que promuevan una economía más competitiva se puede restringir tal poder: con más, no con menos libre comercio; con menos, no con más restricciones arancelarias y para-arancelarias; con más y no con menos empresas, y más inversión privada en la prestación de servicios y bienes públicos, financieros, de salud, educación, transporte, ciencia y tecnología, energía, infraestructura.



Confrontar y quitarle la financiación a las empresas que participan en la prestación de esos bienes y servicios públicos podrá destruir el poder económico establecido, pero también destruirá valor, empleos e ingresos. Mejor un establecimiento competitivo que una economía sin empresas, otrora poderosas.





JORGE RESTREPO

​Profesor de Economía Universidad Javeriana

@jorgearestrepo