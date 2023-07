Extorsión normalizada

La extorsión en Colombia está disparada: ha crecido y se ha generalizado. Aún cuando hay alguna evidencia de eso en los registros de crímenes que lleva la Policía Nacional -basado en denuncias- el subregistro es evidente.



Estudios recientes muestran que la extorsión ha crecido y se ha generalizado, que explica buena parte de la violencia armada y que sirve de fundamento a las ‘carreras’ de criminales en Colombia.



Existe evidencia en el país, desde los cincuenta, de prácticas extorsivas estructurales-la exigencia de pagos recurrentes para evitar la violencia -pero por grupos armados organizados asociados al conflicto: guerrilleros y paramilitares o de autodefensa-.



Desde los setenta, el crecimiento de la producción y el tráfico de narcóticos llevó a que los narcos usaran la amenaza de la violencia en sus redes de distribución para cobrar extorsiones localmente. Así nacieron ‘oficinas’ con las que se busca hacer la paz hoy.



Después de cada acuerdo de paz exitoso vinieron, además, procesos de transformación de la violencia. En el último, si bien desaparecieron las Farc como las conocimos. Hay quienes siguen utilizando ese nombre para extorsionar, a lo cual políticos extremos y comunicadores despistados le hacen el juego.



La extorsión ya no se limita a los empresarios ganaderos, de obras públicas, minería o petróleo: se ha extendido a tenderos, conductores de vehículos de transporte público, redes de distribución de grandes empresas de consumo masivo, llega hasta microestablecimientos, y hay quien deba pagar por recibir los subsidios para superación de la pobreza. Pasó de la coima, al pagadiario y el gota a gota.



No hay evidencia representativa de su alcance regional, pero sí suficientes casos anecdóticos para asegurar que la pagan tanto tiendas exclusivas de Barranquilla como pescadores en Guapi. En algunas ciudades -mejor no mencionar- organizaciones criminales han logrado ‘constituirse’ en las instituciones públicas, de la Dian a las de tráfico y transporte.



Nos falta entender bien el fenómeno y conocer sus formas de operar, pero la escala y alcance de la extorsión permite aventurar que hoy este es aquí el principal obstáculo criminal al desarrollo económico y social. El narco es el negocio criminal del pasado. Hoy la extorsión tiene hasta medios de pago ideales en las criptofichas.



No es probable que ni pagar por no matar ni negociar con extorsionistas resuelva el problema. Además de estudios bien hechos que provean evidencia, hay que superar la respuesta de una mesa sociojurídica, el contacto con el GAULA bien comandado o la militarización de un barrio.



Necesitamos nuevos tipos penales -las leyes anti-‘racketeering’ de Estados Unidos lograron derrotar a los criminales de los setenta. En Europa los estatutos contra el crimen organizado de varios países redujeron la extorsión cotidiana. Más que más jueces necesitamos nuevas leyes, y derrotar a los defensores del ‘concierto para delinquir’. Sin reforma judicial y una policía judicial orientada a resultados, con evaluación y buenas prácticas replicables basadas en evidencia, ya perdimos.



JORGE RESTREPO

​Profesor de la Universidad Javeriana

Twitter:@jorgearestrepo