Gobierno de excepción

Hace pocos días el antropólogo, Weildler Guerra, señaló que “en La Guajira sí ha habido importantes éxitos de gobierno”: mencionó cómo durante el gobierno de López Pumarejo y durante el régimen de Rojas Pinilla hubo avances “en temas de agua y reorganización del territorio, puertos libres, vocación con el Caribe y nexos comerciales”.



Excepciones, pues según Guerra La Guajira es vista como “un reservorio extractivo, una especie de región inversa donde no opera la ciencia, no hay importación, sino contrabando, donde la gente constituye una realidad que es como la pesadilla de la Nación, es casi una isla, una península aislada por la Sierra de Santa Marta”.



El problema de La Guajira es de insuficiente desarrollo. Por ello es incorrecto y paradójico que el Gobierno recurra a otra excepción, la emergencia, que la Constitución reservó para conjurar crisis sobrevinientes.



Paradójico, pues con la Constitución de 1991, Colombia logró superar el gobierno de estado de excepción casi permanente y limitar cuándo el ejecutivo puede asumir el poder del Congreso para gobernar mediante decretos.



Los hechos que acredita el Gobierno en su decreto al asumir los poderes del Congreso no son extraordinarios ni sobrevinientes: el fenómeno de ‘El Niño’ fue pronosticado y aún no es grave. Las condiciones de salud -en particular de niñas y niños- no se han agravado recientemente de forma diferenciada frente al resto del país; son graves, calamitosas, pero la calamidad no sobrevino. La población de La Guajira sí es más vulnerable -como la de Santander o la del Magdalena- pero ese mayor riesgo, el potencial de deterioro, no es sobreviniente, sino un hecho probable.



Tampoco se ha presentado un deterioro rápido e inusitado de la seguridad alimentaria o de las condiciones climáticas, con consecuencias hidrológicas que puedan ser caracterizadas como extraordinarias, “de manera inopinada y anormal”. La valoración que hace el Gobierno de la emergencia es arbitraria, pues tampoco muestra la causa de la perturbación que afecta de manera grave e inminente el orden social, económico o ecológico en La Guajira, de forma diferente frente al resto del país.



El Gobierno tenía cómo atender esta situación que ya conocía: acaba de lograr la aprobación del Plan de Desarrollo y la adición al Presupuesto de este año. Estas dos leyes pudieron incluir lo que estará en los decretos bajo emergencia. Alternativamente, el Gobierno tiene los suficientes medios ordinarios y el poder para convencer al Congreso de nuevas leyes para conjurar la crisis en La Guajira. Otros gobiernos menos poderosos han podido enfrentar las consecuencias de ‘El Niño’ sin emergencia.



Gobernar es planear y actuar ante lo predecible y ante la insuficiencia del desarrollo. Eso es mucho más difícil pero es lo correcto: sin excepciones a la democracia, sin asumir funciones del Congreso y de los entes territoriales y en consulta con las comunidades. El Estado de Emergencia es una declaratoria de la capacidad real de la administración.



JORGE RESTREPO

​Profesor de economía, Universidad Javeriana