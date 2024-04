Hacer trizas la salud

La intervención de otra Entidad Promotora de Salud (EPS) que cubre a casi seis millones de colombianos materializó un riesgo: el desarreglo del sistema de aseguramiento. Después de la intervención de Sanitas y la Nueva EPS por la superintendencia del sector, el Gobierno Nacional ya gestiona la atención en salud de la gran mayoría de los colombianos. ¿En qué consiste el tal desarreglo del sistema de aseguramiento y qué decisiones pueden tomar los pacientes?



El desarreglo se produce -paradójicamente- por las decisiones que toman los asegurados: dado que las personas enfermas, con condiciones crónicas de salud, a la espera de cirugías o con enfermedades huérfanas no pueden cambiar fácilmente de aseguradora, pues un traslado interrumpe su atención, serán quienes no están enfermos o tienen bajo riesgo de enfermedad los que lo hagan.



Esto aumenta el costo de atención de los pacientes que se quedan en las 7 EPS intervenidas, lo que refuerza la congestión, pues reduce los recursos para el servicio a quienes no están enfermos y para la prevención.



En últimas, el desarreglo es que se rompe el subsidio cruzado que hay en cada EPS entre población sana y población enferma, lo que técnicamente se llama gestión del riesgo, y es la contribución del aseguramiento a la salud. Su desaparición tiene graves efectos: un estudio encontró que tras cada intervención de una EPS la mortalidad de sus afiliados aumenta hasta en 25%.



¿Qué podrían hacer los pacientes? Si son personas con enfermedad lo mejor es contratar un seguro complementario, si su capacidad de pago lo permite. Esto generará una separación en la cobertura, pues quienes pueden pagar, y están dispuestos a hacerlo, podrán cubrir la atención y hasta los ya escasos medicamentos con un importante aumento del gasto de bolsillo en salud.



Esto generará una nueva segregación: la clase media, los pobres y la población rural que no tiene acceso a las redes de atención del aseguramiento privado se verán excluidos o con esperas más largas para la atención, lo que no es otra cosa que un (¿otro?) racionamiento.



Varias de las EPS intervenidas ya no ofrecen seguros complementarios al plan de beneficios en salud, de manera que la fuga hacia la cobertura, será limitada. Por eso es esencial que quienes ya tienen acceso a una cobertura complementaria la mantengan, incluso en las EPS intervenidas, pues será difícil conseguir un plan complementario, de medicina pre-pagada o un seguro puro, de reembolso.



Las intervenciones tendrán un fuerte efecto regresivo: serán los más pobres y quienes no están dispuestos a pagar por la atención en salud -usualmente personas con conductas de mayor riesgo como los consumidores de alcohol, tabaco y otras drogas- quienes se concentrarán en el nuevo sistema público de salud controlado por el Gobierno.



Todos perdimos con este desarreglo del sistema, pero ellos son los que más perderán. Están haciendo trizas, sin control alguno, el sistema de salud pública de Colombia. El daño será irreversible.





Jorge Restrepo



Profesor de economía,

Pontificia Universidad Javeriana.

En X: @jorgearestrepo