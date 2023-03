Injusto y malo

Un patrón reciente de algunos gobiernos progresistas de América Latina es usar las políticas económicas contra las instituciones o contra la iniciativa privada y la empresa, así atacan los fundamentos del “modelo neoliberal”. Los conservadores populistas en Colombia lo hicieron en el Congreso y seguro en otras partes lo habrán intentado.

Además de ser de amplio espectro ideológico, los sesgos anti-empresa y anti-competencia son una paradoja económica, pues sin desarrollo empresarial y promoción de la competencia no hay ni eficiencia ni progreso.



Muchos políticos logran hartos votos con esos sesgos y gracias a empresas malas e injustas: esas que se empeñan -pagando altísimas tasas de interés, usando la cédula como garantía para financiarse o acudiendo a capitales grises- en abusar sin límite del consumidor, que coluden públicamente o se integran por la puerta de atrás para reducir la competencia y obtienen ganancias extraordinarias en tomas hostiles.



Es natural que algunos inversionistas tengan ese comportamiento contrario a la ética y la ley, pues allí están las rentas ‘fáciles’ de una operación empresarial, tal vez lo que el Ministro de Comercio llama “comportamiento rentístico”.



Además, siempre habrá abogados y directivas dispuestas a perder su nombre por la paga, los que no se detendrán ante ningún tipo penal o impositivo.



Los emblemas de esas prácticas son las tomas hostiles y adquisiciones financiadas opacamente, sin transparencia sobre el beneficiario final de los propietarios y que tienen un objetivo concentrador cuando no eliminan la competencia del todo.



Así pasó con algunas EPS en el pasado, hoy en quiebra y liquidación, y ocurre hoy en la prestación del servicio aéreo. En los dos casos el daño material a los usuarios -pasajeros, pacientes, pequeños accionistas- y la pérdida de confianza en las empresas y hasta en el mercado accionario es incalculable. Lo peor es que se trata, en algunos casos, de servicios públicos esenciales, como los define la Constitución.



Si bien las políticas no podrán acabar con el crimen organizado corporativo, ni con las empresas, ni con el comportamiento ‘rentístico’, sí se puede superar la falla institucional: remover cataratas en los ojos de la Fiscalía, llenar la ausencia de liderazgo en la autoridad de la competencia y ordenar acción en las superintendencias.



¿Perderán su inversión en Viva quienes la integraron sin permiso de las autoridades? ¿Se requiere autorización de los reguladores en caso que haya una estrategia de megafusión con implicaciones continentales? ¿Quién compró el mercado de Viva? ¿Cómo se apalancan las tomas hostiles recientes? ¿Tiene la Fiscalía o la Policía capacidades e independencia para detectar crímenes en esos negocios?



Derrotar ese capitalismo anticompetitivo no sólo es liberal, sino progresista, pero eso exige más que la desconfianza hacia las empresas ‘rentísticas’: exige que por lo menos haya un superintendente de Industria y Comercio.



Jorge Restrepo

Profesor de la Universidad Javeriana

Twitter: @jorgearestrepo