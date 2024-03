Juntanza en Ecopetrol

La dirección de Ecopetrol está en riesgo. Los cambios que anunció el Gobierno a su junta directiva le llevarán a perder conocimientos y experiencia acumulada y parte de su independencia.



La directiva de las empresas de propiedad mayoritaria del Estado debe estar conformada por personas con suficientes conocimientos y experiencia, independientes y sin conflictos de interés, por puestos en juntas u otras responsabilidades. En particular no deben ocupar cargos públicos para aislar de las políticas de cada gobierno la dirección de la empresa y el interés público.



Estos compromisos los adquirió Colombia al hacer parte de la Ocde, en cumplimiento del tratado con esa organización multilateral, que llevó a nuevas normas y procedimientos para la selección y nombramiento de directivas de las empresas estatales.



No es gratuito: se busca impedir el uso del capital y capacidad de endeudamiento de los grupos económicos estatales para cubrir huecos del presupuesto, para emprender inversiones de alto riesgo, usar su caja para dar subsidios, evitar controles y restricciones, para apabullar a la competencia, hacer y pagar favores o para imponer condiciones ventajosas a proveedores y asociados.



Ecopetrol tiene un procedimiento para garantizar que quienes llegan a dirigirla cumplan con un mínimo de experiencia relevante, cuenten con conocimientos pertinentes del negocio y evitar conflictos de interés, inhabilidades e impedimentos.



El procedimiento supone que la Junta y la empresa examinan los candidatos y emitan un concepto antes de llevarlos a la asamblea de accionistas. La junta actual devolvió la lista citando un impedimento en uno de ellos.



El Ministerio de Hacienda no ha enviado los nuevos nombres a pocos días de la asamblea, en efecto saltándose el proceso. Los cambios en la junta desechan lo aprendido en el último año por los cuatro miembros que saldrán e incluye dos viceministros.



Éstos, además de que no tienen experiencia suficiente o conocimientos para la dirección de organizaciones empresariales tienen un evidente conflicto de interés. La Viceministra de Ambiente, se presenta como “ecóloga política” con “compromiso por la justicia ambiental” y con “la justicia hídrica” y “y en el apoyo a propuestas comunitarias para resistir al extractivismo” y es “...hoy parte de la coordinación general de la Alianza Colombia Libre de Fracking” y “del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur”, en contravía de los intereses de Ecopetrol, y de los colombianos.



El otro Viceministro, de Trabajo, fue un destacado líder del sindicato de la empresa y estará encargado de la “dirección obrera de Ecopetrol” como lo afirmó el presidente de la república: “Ecopetrol debe transitar hacia una gerencia obrera y abriríamos a los comités obreros de Ecopetrol el espacio de las decisiones en la empresa”.

​

Si el gobierno impone esta nueva junta y dirige las empresas del grupo Ecopetrol en función de los intereses del Gobierno y de los grupos de interés que lo apoyan, perderemos todos los demás.



Jorge Restrepo

Profesor de economía de la Universidad Javeriana.