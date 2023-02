Mejor regular que administrar precios

La izquierda en el poder ha encontrado en la administración de precios un mecanismo fácil para gobernar.



Usar el poder para definir un precio promete más justicia para los consumidores: que paguen lo correcto por un bien o servicio, resolver problemas de escasez y asegurar el acceso a bienes y servicios para quienes no pueden pagarlos.



De paso, esos precios administrados sirven para reducir el comportamiento rentístico de las empresas, las utilidades extraordinarias, injustificadas e innecesarias. No en vano, hace poco el Ministro de Comercio, Industria y Turismo afirmó que tiene “un gran respeto por los sectores productivos no rentistas”.



Dos ejemplos. El corazón de la reforma al servicio de salud pública es el establecimiento de un régimen “tarifario único” que define el precio que la Nación pagaría por cada servicio y procedimiento de servicios de salud. El hígado es la contratación estatal de los trabajadores del sector, en la que la definición de su salario la hace también el Estado.



Si pasa la Ley, estatutaria, de Salud, millones de decisiones y contratos que hoy hacen decenas de miles de empresas -públicas o privadas- con precios que ellas negocian con sus trabajadores y proveedores, tendrán que ajustarse a las decisiones que se concentrarían en algún comité o funcionario estatal. ¿Aceptarán los trabajadores y proveedores tales precios y salarios?



Con seguridad no, generando inmediato desabastecimiento y carencias aquí y desempleo más allá -como ocurre hoy con el salario mínimo y el de los maestros- y un freno inmediato en la prestación del servicio de salud, con una predecible mayor mortalidad y un aumento de la carga de enfermedad.



Otro ejemplo: en enero, el Gobierno Nacional expidió un decreto que congela el precio de los peajes e impide que se cumplan los reajustes de precio establecidos en los contratos de concesión vial a medida que avanzan los proyectos.



Al impedir que los concesionarios reciban lo esperado se terminó con la posibilidad de financiar con capital privado nuevas inversiones, lo que coincidió con el bloqueo de la vía Panamericana que castiga al país con un prolongado aislamiento que sólo podrá resolver, a un precio justo, la inversión y tecnología del sector privado.



Algunos concesionarios ya promocionan sus congelados precios de uso de las carreteras con la esperanza de traer aumentos del tráfico y la certeza de que lo que dejan de recaudar lo pagará con intereses la Nación -con nuestros impuestos- más adelante.



La administración de precios causa daño, siempre: produce desempleo, limita la oferta, baja la inversión y reduce la competencia y el bienestar general.



Mejor regular bien que administrar precios: una izquierda liberal promueve la competencia y respeta toda empresa, cumple con los contratos, y corrige los “errores” en la necesaria regulación de tarifas cuando no hay competencia, errores que sí que generan rentas ineficientes e innecesarias, muchas veces por una regulación capturada por empresarios oportunistas.



JORGE RESTREPO

Profesor de la Universidad Javeriana

Twitter: @jorgearestrepo