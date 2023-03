'No hay Dólex’

Desde 2021, cuando apenas comenzaba la campaña que lo llevó a la presidencia, Gustavo Petro anunciaba el retorno de la protección: “Hay que proteger de importaciones muchas ramas industriales y agrarias”. “Proteger de importaciones no reduce costos pero amplía mercados: genera economías de escala que sí reduce costos”, decía, para añadir que “el proceso no es automático ni general, implica una planificación de la estructura de importaciones que necesitamos o que son sustituidas por producción nacional”.



Esta idea de la sustitución de importaciones para impulsar el desarrollo industrial a través de la “planificación” selectiva es lo que está haciendo el Invima, instituto que otorga las licencias previas requeridas para la importación de medicamentos y alimentos.



El director de ese Instituto dijo en el Congreso que “nos parece que esa es la única solución que no tiene sentido en un país como Colombia que quiere fortalecer la industrialización”, al explicar porqué decidió rechazar la oferta de los “comercializadores internacionales de medicamentos que lista en mano” ofrecen traerlos “en una semana a un precio mínimo”. Tres días después, tras confirmar el desabastecimiento de medicinas reiteró: “...el Ministerio de Salud no ha querido permitir que nos inunden de medicamentos en contenedores”.



Según la sustitución de importaciones, el desabastecimiento no es un problema, es una solución: la escasez es una señal para industrializar, y en la versión del Invima, es el estímulo necesario para el desarrollo de la industria farmacéutica.



Esa idea de campaña hecha política de industrialización en decisiones de la administración genera daño, dolor y muerte. Hoy hay escasez de medicamentos de amplio uso: desde analgésicos (como el acetaminofén líquido para niños), hasta antihipertensivos, medicamentos para la salud mental y reproductiva y, como si fuera poco, también de medicamentos para el tratamiento del cáncer y para radioterapias.



La autarquía como estrategia de industrialización no dejará desarrollo industrial -tal vez sea un favor para un par de empresas que producirán un par de medicamentos en un par de décadas- Lo que sí dejará es un aumento extraordinario del costo para el consumidor y unas rentas extraordinarias para los importadores y los fabricantes que producen algún tipo de sustituto en Colombia.



La industria farmacéutica local sí puede sustituir las importaciones, pero con base en un sistema de toma de decisiones de bioequivalencia técnico, especializado, con uso de las capacidades que en las últimas dos décadas recuperó el Instituto Nacional de Salud después de su desmantelamiento en los noventa. Esa industrialización requiere acceso libre y estable a insumos, formación en ciencia y tecnología y, sobre todo, competencia con los productores del exterior.



Como lo mostró el fracaso de la sustitución de importaciones en los años sesenta, no hay manera de que una economía protegida de la competencia internacional logre industrializarse sin más competencia y más comercio, Sólo aquí se busca el desarrollo industrial a costa del dolor, el malestar y la enfermedad de la población.



JORGE RESTREPO

​Profesor de la Universidad Javeriana.

