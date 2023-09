Validando el corporativismo

La Constitución de 1991 no sólo instituyó la independencia del banco central del gobierno nacional, sino que también lo independizó de los intereses gremiales que llegaron a tener representación en su directiva y capturaron la emisión de moneda a su favor.



En efecto, en 1930 se incorporó a la junta del Banco la representación de los intereses de cafeteros y comerciantes y en 1950 se comenzó a financiar con emisión de moneda el llamado crédito de fomento. En los setenta, ‘fondos de financiamiento’ sirvieron para irrigar esa plata a empresas industriales, agrícolas y pecuarias, a la promoción de exportaciones y hasta para la construcción de vivienda.



El resultado fue la inflación moderada y persistente que sufrimos por décadas. Esta inflación no sólo se debía al régimen cambiario adoptado a finales de los años sesenta -la tasa de cambio administrada gracias al control gubernamental del banco- sino también a esa emisión primaria. Esas transferencias las pagamos todos con la inflación.



La Constitución del 91 terminó con ese modelo corporativo de desarrollo: prohibió establecer cupos de crédito o garantías a favor de particulares, volvió excepcional el crédito directo al gobierno -requiere unanimidad de la Junta- e independizó al Banco de la República del gobierno.



La clave de su independencia está en que la Constitución impide que los miembros de la junta sean removidos por el gobierno de turno, con la excepción del Ministro de Hacienda y dos miembros cada cuatro años.



Por eso fue un error grave, inconveniente e innecesario que el Ministro le pidiera a la junta directiva del Banco que anunciara una reducción sostenida de los intereses y que lo hiciera junto con la Asociación Nacional de Empresarios y la Asobancaria.



Grave porque convierte al Ministro, frente a la Junta que preside, en vocero de los intereses de grupo de importantes gremios empresariales, así lo que pida le sirva al gobierno del que hace parte. Esos intereses de los empresarios, del sistema financiero y del gobierno nacional no son necesariamente los de los colombianos y como establece el artículo 373 “Los miembros de la junta directiva representarán exclusivamente el interés de la Nación”. El Ministro en la junta no es un representante gremial ni del gobierno nacional.



Inconveniente, porque condiciona públicamente la independencia de la junta, para que sus miembros cumplan con el dictado de votar una reducción sostenida de la tasa de interés: los pone en observación, en capilla, durante lo que resta para que el gobierno decida dos reemplazos de sus cinco miembros en febrero de 2025.



Innecesario porque ya el Banco de la República de tiempo atrás envía señales de cómo será la política monetaria, siempre condicionada a la evolución de la inflación. Como la inflación sigue alta, no es momento para que el banco decida atarse las manos. El interés común está en estabilizar la economía, con independencia, y sin ataduras o condicionamientos, no en intereses particulares o del gobierno.



JORGE RESTREPO

​Profesor de economía, Universidad Javeriana