4 pilares de los KPI

Me di a la tarea de preguntar a las personas que iniciando 2020 me comentaron sus tradiciones y metas personales para saber cuál había sido su performance.



Evidentemente, quienes sacaron la maleta para dar la vuelta a la manzana no lograron acumular millas, las uvas para muchos representaron salud, y afortunadamente, la mayoría logro tenerla, pero siendo más curioso, pregunte si habían escrito sus metas en un papel, y el 5% dijo que sí, pero, al preguntarles dónde estaba ese papel todos lo habían extraviado y habían olvidado lo que escribieron.

Quiero resaltar en esta columna que probablemente es leída por personas que tienen en sus prácticas habituales formular objetivos corporativos, fruto de un exhaustivo análisis de variables de mercado y contemplando las capacidades de la empresa, pero, especialmente, pensando en los indicadores que quieren lograr para que la organización pueda mantenerse y crecer.



Estoy convencido que todos hacen ese trabajo de la manera correcta y se comprometen con en la directiva llevándolos hasta los objetivos de desempeño de cada colaborador.



El cuestionamiento que quiero dejar es ¿qué pasaría si eso que hacen con tanto esmero para las empresas que los contrataron y que los moviliza cada mañana de los 365 días a girar, como en un carrusel, entorno al mismo eje, lo hicieran para su vida personal? Les aseguro, que tendríamos gente trabajando más feliz porque tendrían clara la razón por la que van a sus trabajos y lo que su trabajo representa para el cumplimiento de sus metas personales.



Este ejercicio lo he predicado por años en la academia como una herramienta que surgió de llevar a lo básico desde los principios de la teoría administrativa hasta las metodologías Smart, Pure, Clear y Grow, entre otras. Son 4 sencillas preguntas que aplican a cualquier objetivo y espero sea de utilidad.



El primer pilar es ¿Qué? Qué quiere lograr, redúzcalo a un verbo y sea especifico, no divague ni lo minimice, nada de “conseguir un trabajito” si quiere trabajar, tenga claro en cuál empresa y vera la diferencia, y si piensa en viajar, escriba la ciudad y el hotel en el que se va a hospedar.



El segundo pilar es ¿Cuánto? Esta variable es clave, pues, cuando cuantificamos podemos medir el desempeño, piense en bajar de peso, con seguridad sabe los kilos que debe perder, si va a viajar cuántas veces, si va a estudiar cuántos títulos logrará.



El tercero ¿Cuándo? Póngale una fecha específica, y dele CTRL+ALT+SUPR a “algún día” o al mediano plazo, pues, si se va a casar, le aseguro que esa fecha no se le olvidará y con ese termino definido, planificará las actividades previas al gran día.



Por último, ¿Dónde? En qué lugar geográfico alcanzará ese objetivo para encaminar todas sus energías.



Poner en práctica estas 4 variables puede ser el inicio de un año diferente, un año en qué sabe para dónde va, porque cuando eso no está claro, como se menciona en el libro de Alicia en el país de las maravillas, cualquier camino servirá.





Juan Carlos Quintero Calderón

Conferencista y consultor en marketing