¡Hágame el favor!

¿Cuántas veces ha salido de su empresa con el sentimiento de que, literalmente, hay que rogarle a otra persona para que le ayude con una gestión que le permita darle una atención oportuna a un cliente?



A lo mejor, son incontables las veces en las que ha experimentado esa situación, pero, tranquilo, no es por darle esperanza, pero al parecer esta triste práctica se ha generalizado hasta llegar a convertirse en un común denominador organizacional, en su mayoría, en temas relacionados con el servicio al cliente.



No se trata de cuestionar quién se pone, tatúa o transpira la camiseta, porque al final de cada mes, las metas, por lo general, se cumplen, tampoco de cuestionar la cultura organizacional en la que los valores o normas se cumplen a cabalidad. Sin embargo, los hábitos que son una parte fundamental de la cultura organizacional llegan a convertirse en costumbres en las que el más perjudicado termina siendo el cliente. Aquí es dónde vale le pena preguntarse ¿cuál es la causa raíz de la situación?, para poderla atacar y minimizar el riesgo que se siga materializando.



Esa es la pregunta que habitualmente muchos empresarios me hacen y con todo el respeto les digo: “es probable que el único responsable de esa situación sea usted”, frase que solo pasados unos meses y hasta años es asimilada positivamente, luego de que fracasan una y otra vez tratando de enderezar lo que creció torcido.



Para explicarle sin tanto dolor la situación, permítame preguntarle ¿Cuántas veces, sabiendo que el cliente es primero, le dice a un trabajador, dígale al cliente que espere un momento y viene que lo necesito? ¿Le parece cercana la frase? Porque cuando usted, como jefe, siente que el mundo gira entorno a sus intereses, ¿qué podrá pasar con el cliente?



Lo curioso es que como el promedio lo hace, usted también, y ahora le pregunto, ¿cuándo se ha sentido contento haciendo lo que hace el promedio?, ¿qué tan satisfecho esta si su relación de pareja es como el promedio?, ¿qué tanto disfruta pagar una cuenta en un restaurante si la comida es como el promedio?, ¿cómo se siente cuando sus hijos sacan una nota promedio en el colegio?



Le aseguro que una vez tenga estas respuestas pensará dos veces volver a hacer las cosas que hace el promedio, porque si usted quiere que su empresa, su gente o usted brillen, no puede seguir haciendo lo que hace el promedio.



Si quiere que a su empresa la prefieran por tener un servicio que supere las expectativas de los clientes asegúrese de no hacer las cosas que hace el promedio, ocúpese de encontrar ese elemento que la hace única, y una vez lo encuentre, ese superpoder, verá como la diferenciación te permitirá pasar al siguiente nivel.



JUAN CARLOS QUINTERO CALDERÓN

CEO & Founder Gestión de Marketing.