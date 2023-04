La culpa no es de la vaca, ¡es tuya!

¿Cuántas veces ha invertido en una capacitación para que la fuerza de ventas logre, y pueda superar, las metas comerciales, y al cabo de unos meses venden lo mismo? ¿Recuerda el último curso de manejo del tiempo que realizó, y aún sigue diciendo que no le alcanza el día porque tiene mil cosas por hacer, y en realidad son tres o cuatro? ¿Qué piensa unos meses después de haber pagado varios cientos de dólares en cursos de ventas, oratoria, servicio al cliente, innovación o de transformación digital y todo sigue igual?

Es muy probable que alguno de los lectores tenga presente esa situación en la que, luego de darse golpes de pecho por el dinero invertido, terminaron echándole la culpa al curso, al pensum del programa, o al facilitador del mismo, porque, definitivamente, esa platica se perdió y no sirvió para nada, siendo, entonces, el medio, el culpable de que las metas o los propósitos con los que se pagó la formación no se lograran. Lo curioso, es que siempre se le atribuye la responsabilidad a cualquier elemento externo, olvidándonos que la responsabilidad de la ejecución es de cada quien.



Así que si quieres vender más, mejorar el servicio al cliente de tu empresa, tus intervenciones en público, administrar mejor tú tiempo o ser más creativo, es necesario que primero te hagas un lavado de cerebro para que tomes conciencia de tu responsabilidad. Por eso, a mis clientes siempre les pregunto: “¿De qué te sirve que los capacitemos en ventas si no creen en el producto, y mucho menos en ellos mismos? ¡Mejor no pierdas el dinero!”. “¿Para qué quieres un curso de oratoria si tu problema no es la vocalización, gesticulación o entonación sino tu autoconfianza?” y por último ¿Crees que enseñarle a la gente el Journey Map mejorará el servicio al cliente?



Por eso, si estás pensando en emprender algún proceso de formación para tu gente o para desarrollar tus habilidades, te invito a reflexionar sobre esa decisión, pues, el primero en convencerse de que puede vender más, hablar mejor en público, ser más creativo, administrar mejor el tiempo, o atreverse a innovar, eres tú, cuando decides cambiar la mentalidad de esa herramienta que tenemos en medio de las orejas, es una máquina que suele atentar contra nosotros mismos cuando no hemos trabajado en ella para convertirla en la más poderosa herramienta estratégica de crecimiento.



Recuerda que el palo no está pa’ cucharas, y deja de botar el dinero a la basura, tratando que la gente aprenda un proceso o desarrolle una habilidad, si sienten que su trabajo es una tortura, pues, por más que mates la vaca todo seguirá igual, ya que el verdadero cambio esta primero en nuestra mentalidad para lograr una verdadera transformación.



Juan Carlos Quintero Calderón

CEO & Founder Gestión de Marketing.