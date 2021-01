Las letras del año

Este atípico año podría resumirse fácilmente en cinco letras que durante 2020 no solo caracterizaron el comportamiento de la economía sino, en general de la humanidad.



Son letras que permiten, gráficamente, simular comportamientos, pretendiendo hacer apuestas por la tan anhelada capacidad de predecir el futuro, algo similar a lo que Alvin Tofler en su libro la Tercera Ola publicado en 1979 pretendió predecir en su momento con un enfoque bastante futurista. Aquí están las 5 letras de moda durante el año.



“L” Entre marzo - abril se dio la señal del aislamiento social fruto de un visitante que transformo la humanidad.



Algunos pensando que sería pasajero se fueron a casa a trabajar y estudiar, y a la par de esas emociones encontradas, la economía del mundo se desestabilizó, pues, innumerables sectores se vieron afectados por el cierre, viéndose impactados por una notable disminución en las ventas, lo que representó una caída en el estado de animo de la realidad humana.



“U” y “V”, a mediados del año, la Pricewaterhouse Coopers y Deloitte se dieron a la tarea de predecir la recuperación económica haciendo un símil con el grado de inclinación de estas dos letras, la “U” simulando una recuperación lenta en sus primeros meses pero que al final de la curva la recuperación económica tendría a las empresas en la misma posición, algo que también se evidenciaba con la “V” pero de una manera más ágil.



En los hogares colombianos, la recuperación era asimilada con ajustes en el ancho de banda, pago de obligaciones digitalmente, estudios remotos, y la readecuación de espacios fueron el común denominador, y eso sin olvidar, grabar cuanto número de domicilios existiera.



“K” iniciando el último trimestre del año, JP Morgan, hacía referencia a que la recuperación se evidenciaría en algunos sectores que despegarían de nuevo mientras que otros seguirían, no solo luchando para permanecer sino rediseñando su estrategia para no desaparecer, tal es el caso de la ventas por internet que aumentaron exponencialmente, mientras que sectores como el turismo luchan por generar confianza para atraer a los turistas.



“W”, finalizando octubre, me atreví a resumir el panorama con la que creía en ese momento sería la letra de moda para cerrar el año pasado, pues, como hablaban de recuperación, especialmente, económica, todos omitían el componente humano, y en mis conferencias, ahora virtuales, decía que si bien se daría una recuperación, esta podría verse afectada por una humanidad carente de conciencia social, y tal cual, en los primeros días de noviembre, algunos países europeos volvieron a implementar medidas más estrictas por un aumento en los contagios, algo similar a Colombia y otros países latinoamericanos, en los que los meses de enero y febrero podrías ser más difíciles de lo que han sido.



La humanidad vive un momento histórico y espero que este tiempo nos permita valorar lo verdaderamente importante, la familia, y que reconsideremos las prácticas de consumo y nuestra indiferencia social y ambiental, para que las próximas generaciones tengan un mundo no solo mejor para vivir sino con más humanidad.



Juan Carlos Quintero Calderón

Speaker y Marketing Consultant.

juancquinteroc1@gmail.com