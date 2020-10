Moraleja creativa

Luego de caer del vehículo que lo transportaba junto a sus amos que estaban de cacería en África, un perrito se encuentra solo en la llanura, de repente observa a lo lejos un león y piensa ¡ese león me va a devorar!, y efectivamente, el león lo visualiza y emprende la carrera para poderlo cazar.

El perro reacciona y decide huir. En medio de la carrera por la supervivencia, el perro sintió ya las fauces del león y decidió parar. Cuando el león lo va a devorar, el perro toma unos huesos que estaban tirados en el suelo, se los lleva a la boca y dice ¡que rico estaba este león que me acabo de comer!.



El león escucha al perro, y cambia de rumbo pensando ¡quien sabe qué animal será ese, mejor me voy antes de que me coma! Mirando la escena había un mono trepado en un árbol que decide acercarse al león pensando, ¡si me hago amigo del león, quizás nunca quiera comerme! Y le cuestiona diciéndole ¡oye león, tu eres tonto, ese es un animal doméstico, y te vio la cara, porque esos huesos ya estaban ahí! El león muy molesto le dice al mono ¡súbete en mi lomo que voy a cazar a ese estúpido perro!



El perro se da cuenta de lo que había hecho el mono y también empieza a correr, pensando ¡ahora si fue mi hora!, los dos animales corren despavoridos, el león detrás del perro cada vez más cerca, pero, el perro decide volvérsela a jugar y frena en seco, fingiendo que no sabía que el león viene detrás, cuando el león le fue a dar el zarpazo final, el perro mira su pata, como si fuera un reloj y dice ¡que habrá pasado con el mono, que hace una hora lo mandé a traerme otro león y no ha regresado!



Esta fábula es contada con diferentes protagonistas: panteras y tigres, entre otros, en múltiples escenarios, evidenciando siempre las mismas competencias que deben fortalecerse personal y profesionalmente, y que se conectan con el top 10 de habilidades más demandadas en 2020 según la visión del Foro Mundial de Davos.



Y aunque son 10, me centraré en una sola: la creatividad. Y a pesar de que la gente diga “no soy creativo”, en verdad esta no es una habilidad exclusiva de innovadores o publicistas, es innata al ser humano, lo puede evidenciar cada mañana cuando piensa qué ropa va usar y cómo la va a combinar, y como ese ejemplo, durante el día la usa innumerables veces sin saberlo.



Este momento histórico para la humanidad ha estimulado notablemente la creatividad humana, que espero no termine siendo una pérdida de tiempo y volvamos a lo que múltiples oportunidades he llamado “la era de la indiferencia”.



Einstein bien lo decía: “En épocas de crisis la imaginación está por encima del conocimiento” y aunque la imaginación y la creatividad no son lo mismo, la creatividad tiene el poder de que los pensamientos y sentimientos de la imaginación se hagan realidad.



Así que piensa en alternativas para hacer más fácil la vida de los clientes y verás cómo encuentras soluciones creativas para su bienestar.



Juan Carlos Quintero Calderón

Speaker y Marketing Consultant