¿Te toca o te gusta?

Cuántas veces te has preguntado: ¿Trabajo por qué me gusta o por qué me toca? Si te parece filosófico el cuestionamiento, traslada esa pregunta a tu equipo de colaboradores a ver que resulta. Porque entre estas dos alternativas hay una diferencia más que de significado, de sentimiento, especialmente, con los clientes de una empresa, los que suelen percibir, claramente, quien trabaja porque le gusta o porque le toca.

Desafortunadamente, para las empresas, los programas de formación que más demanda tienen son los que buscan que la gente se enamore, literalmente, de su trabajo para que disfruten hacer lo que les gusta, es más, algunas hacen un trabajo tan juicioso que pretenden que el colaborador más que ponerse la camiseta, se tatúe el logo de la empresa y lo incorpore a su ADN, sin resultados, que lleguen superar el cumplimiento de las metas o las expectativas de los clientes.



La causa raíz no es el método o el programa para hacer ese cambio, el problema es la mentalidad de la gente, porque, a pesar de lo invertido, hay gente que hace lo que le toca, o escasamente, medio lo que le toca, por más planes de incentivos que se puedan diseñar. Y otros, una gran minoría, trabajan por que le gusta, ellos, curiosamente, son los que hacen la diferencia, y hacen que la empresa, salga victoriosa ante el cliente.



La razón de esta situación, es el diálogo interno que cada uno sostiene a diario consigo mismo que logra generar un efecto bioquímico, pues, aunque lo creas inverosímil, está científicamente comprobado que lo que nos hablamos a diario en nuestro diálogo interno actúa de manera poderosa en nuestro sistema nervioso, cerebro y cada uno de los pensamientos, y de la misma manera, en quien escucha las palabras que se pronuncian. Por eso, quienes se caracterizan por tener un vocabulario negativo, viven cargados de pesimismo y reforzando a diario sus creencias autolimitantes.



Entonces, por dónde empezar si se quiere ser es lugar mágico para trabajar, primero, bajándose literalmente de ese bus, no puedes pretender ser uno de los parques del ratón, si a la hora de tomar decisiones, sin importar tu estilo de liderazgo, no lograrás tener feliz a todo el personal, así que mejor ocúpate de ganar el respeto de la gente, y posiblemente a futuro, ese respeto genere un sentimiento de afecto, y porque no de amor por la empresa.



Segundo, invierte en tu mentalidad y genera un mindset colectivo que promueva no solo doctrinas, estilos o actitudes, sino sentimientos entorno a un propósito con el que la gente se identifique, ubicado a cada jugador en lo que se le da bien, evitando cerrar brechas, sino potencializando ese que se le da hacer bien, con estas dos fórmulas, verás un cambio radical en los resultados.

Juan Carlos Quintero Calderón

CEO & Founder Gestión de Marketing.