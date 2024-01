¿Cuál es tu plan?

Por esta época, las empresas inician la carrera por cumplir lo planificado en los últimos meses del año, o las primeras semanas del presente, ajustando presupuestos, estructuras y estrategias para lograr que los indicadores de su cuadro de mando integral, finalizando el año cuenten, positivamente, los resultados proyectados.



Todo parte de un direccionamiento estratégico, cargado de objetivos, bases axiológicas, presupuestos y estrategias, que se aterrizan en planes que benefician a grupos de interés, medio ambiente, clientes y mercados, proveedores y aliados, y a sus accionistas.



Esta es una práctica corporativa bastante rigurosa que surge luego de hacer análisis y proyecciones, pero ¿por qué no lo hacemos esto mismo con nuestra vida? Piense, ¿cuál es el monto con el que terminará el año su cuenta de ahorros? ¿cuál será la deuda con la que terminará su tarjeta de crédito?



Pero además incluya: ¿cómo terminarán sus indicadores de colesterol, triglicéridos y azúcar? mejor aún: ¿tiene claros los objetivos personales, profesionales, laborales, académicos y familiares de 2024?

​

Es curioso, que lleguemos a invertir horas planeando el futuro de una empresa, y le dediquemos unos cuantos minutos a planear nuestra vida.



¿Por qué, erróneamente, le damos prioridad a la fuente de ingresos para volcar toda la atención a la salud, pareja o hijos, cuando están en riesgo de perderse o es imposible recuperarlos? Claro, uno que otro lector pensará, para eso es el capitalismo consciente, en el que las empresas buscan para sus trabajadores y la sociedad, creación de valor y bienestar.



Pero ¿y qué pasará el día que usted se enferme? Le aseguro que pondrán a otro en su lugar. Así que la invitación es a formular, por lo menos, dos objetivos personales y familiares para este año, y para ayudarle, no quiero cargarlo de metodologías, de las que hay infinidad de alternativas, solo con 4 palabras y siguiendo el patrón tendrá la base. ¡Adelante!



Las 4 palabras son: ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Y ¿Dónde? En su orden, por ejemplo: Disminuir a 2, las salidas mensuales a comer fuera de casa. Tener un nivel de azúcar inferior a 99 mg/dl en la valoración médica de junio.



Meditar 20 minutos diarios en la habitación. Leer un libro al mes en el estudio. Ahora que tiene esta guía, diseñar las estrategias, es decir, cómo logrará lo que se propuso.



Por ejemplo, si leerá un libro mensual, divida la cantidad de páginas entre los días del mes, y comprométase a leer esa cantidad de hojas diarias, verá que cumple.



Una vez lo logre, felicítese, eso no es lo que hacen las empresas cuando algo sale bien, ¿y usted por qué no lo hace?





Juan Carlos Quintero Calderón



CEO & Founder Gestión de Marketing.