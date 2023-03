Invirtamos las prioridades

Probablemente, navegues tu día a día, en medio de semáforos que dan cuenta de la gestión que realizas, semáforos que van desde cumple hasta no cumple con resultados que están en el promedio y estadios de mejora, pero, lo curioso es que muchas veces el color del KPI está afectado, por esas variables que hacen que, “por más que planees, los planes, nunca salgan como los planificaste”, pues, pretendiendo que el negocio o las proyecciones de ventas que simulamos en Excel se cumplan al pie de la letra, como si los drivers que controlan la ejecución estuvieran al 100% bajo nuestro control.



Esta frenética competencia por cumplir con los indicadores desata dos crudas realidades. La primera un irracional uso del poder, en el que no solo prima la meta sino superarla, llevando la situación a transformar el clima de la organización en un escenario sombrío ante el que la gente es sometida a vejaciones que hacen que las personas trabajen más por temor que por gusto.

Esa competencia, no sólo es de las altas esferas que no quieren claudicar en su intento de brillar oprimiendo a quien están debajo de su nivel, sino entre colegas, que contrario a todo lo que se dice del liderazgo, se dan palo entre sí, como férreos enemigos que emiten blasfemias solo por disputarse un aplauso de la junta directiva.

La otra cruda realidad, es que ante semejante ambición, es necesario actuar desarrollando nuevas skills que se centran en el dato, en la estrategia, en el procedimiento para que sea una especie de sinfonía que cada uno de los integrantes de la orquesta interpretará sin la más mínima posibilidad de pestañear, respirar e inclusive de pensar, porque la gente esta es para hacer no para pensar, debido a que ese don es sólo permitido para quienes están en el olimpo.

Esta situación es una digna representación del planteamiento que reposa en el libro: El Príncipe de Maquiavelo, “el fin justifica los medios”, porque para estos seres de luz lo más importante es el objetivo y cualquier medio es útil para lograrlo.

Esta aberración por el cumplimiento de las metas y el desmedido afán por sobresalir termina dándole prioridad a la consecuencia y no a la causa.

Esto es lo que he identificado en cerca de 30 años conversando con gente que lidera que me sorprenden con su pensamiento, pues, para ellos los KPI más valorados son: el saludo afectuoso y sincero de un trabajador, la cantidad de gente que quiera trabajar a su lado y no irse, las nuevas ideas que aportan bienestar e inclusive las explicaciones ante un humilde “No sé”. Por eso, el éxito no solo es el color del semáforo, sino la cantidad de vidas a las que podemos aportar a desarrollar su mejor versión.

JUAN CARLOS QUINTERO

​CEO & Founder Gestión de Marketing.