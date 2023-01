Longevidad corporativa

Una de las preocupaciones humanas ha sido descubrir la fórmula para vivir muchos años, es más, llegar a la inmortalidad.



Pero, como la receta mágica no existe, los expertos en longevidad humana siguieren algunas pautas para prolongar la existencia: Alimentación saludable, ejercicio físico, sueño reparador y un equilibrio emocional. Además, de alejarse de las sustancias nocivas para la salud.

Si se siguen estas pautas, es probable, prologar la existencia humana.

Pero, ¿qué pasaría si tomáramos esas buenas prácticas y las aplicáramos en el ámbito corporativo?



Teniendo en cuenta que las empresas conviven en una simbiosis con los humanos, así que si la gente vive más, porque tiene una mejor calidad de vida, es probable que las empresas también.

A continuación algunas analogías. El alimento de una empresa puede estar representado en la idoneidad de los procesos de selección para nutrirla con la gente apropiada, o, de la calidad de los datos ingresados a los sistemas para tomar decisiones.



A estos dos alimentos súmele: la motivación y la inspiración con la que llevan a la gente a la victoria.



Es decir que sí es indispensable que las empresas se alimenten sanamente para garantizar su existencia.

Otra de las pautas es: el ejercicio, pero no solo hacer las pausas activas o minimizar los índices de lesiones incapacitantes, sino el ejercicio que conlleve a que los ejecutivos gasten más zapatos que pantalones, saliendo de la comodidad de sus oficinas para estar más tiempo en el mercado.



Y el último factor clave de longevidad es: dormir o descansar. Dormir permite la regeneración celular.

Por eso es indispensable dejar dormir a la gente en paz no solo entre semana sino los fines de semana y festivos, de tal manera, que la gente tenga paz mental y espiritual para estar abiertos a las ideas disruptivas, tolerar al fracaso, y ser resilientes ante las situaciones ingobernables.



Sin embargo, la realidad es contraria, se contrata gente por amiguismo o lambonería, el trabajador se atornilla a su silla, no solo por la carga laboral sino porque si no lo ven, la empresa o sus compañeros, pueden pensar que no está haciendo nada.

La noche, la madrugada y los fines de semana se aplica la ley de 24 por 7, promulgando que el que no participe no tiene sentido de pertenencia, afectando notablemente el estado emocional de la gente, lo que conlleva a que decidan irse con todo y su conocimiento.

Qué difíciles tareas, pues, si como seres humanos nos cuesta, es aún más complejo en una corporación en la que habitan seres con diversos intereses y motivaciones, y que por más que se desee, no todos miran para el mismo lugar.



A pesar de esta cruda realidad nada es imposible; solo requiere de una buena mentalidad.



JUAN CARLOS QUINTERO

CEO & Founder Gestión de Marketing