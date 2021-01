¿Con ganas de ahorrar en impuestos en su pequeño y mediano negocio?

En la actual era pospandemia, optimizar nuestros recursos es la gran meta que tenemos todos los pequeños y medianos empresarios sin afectar la creación de empleo y el ingreso de nuestros colaboradores. Pero ¿cómo hacerlo? Generalmente, lo primero que se nos viene a la cabeza es revisar los costos fijos en planta de personal, materia prima, insumos, logística y otros; sin embargo, actualmente, muchas organizaciones pueden optimizar recursos en el área tributaria gracias al Régimen Simple de Tributación.

Como lo lees, el Régimen Simple de Tributación, además de ser una de las mejores herramientas para fomentar la formalización de los pequeños empresarios colombianos, es una buena forma de optimizar al máximo las cargas tributarias, tanto en el pago de las mismas como en el esfuerzo contable para liquidar impuestos. Gracias al Régimen Simple, muchas pequeñas y medianas empresas van a poder cumplir con un solo pago hasta 7 diferentes impuestos, cuatro nacionales (renta, IVA, Impoconsumo y ganancia ocasional) y tres municipales (ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil).



Ahora bien, tengo que ser claro: No todas las empresas van a poder optar por el RST para optimizar sus recursos. Dadas las condiciones de quiénes pueden o no ser parte del nuevo régimen, es importante asesorarse contablemente de la mejor forma posible para saber si es una buena o mala decisión, ya que las tasas impositivas del RST dependen de los ingresos y razón social que ha presentado la empresa durante el último periodo gravable. Sin embargo, para aquellos que puedan y les traiga beneficios, no hay duda que deben acogerse.



Por último, aunque parezca que mi mejor consejo sea recomendarles que se acojan al Régimen Simple de Tributación, este solo sería una parte, ya que lo más importante en esta columna es invitarlos a ser parte del RST y aprovechar al máximo sus beneficios a través del control de su contabilidad con información en tiempo real y la proyección de los anticipos bimensuales que se deben liquidar.



El Régimen Simple es un modelo de tributación que permite aprovechar las obligaciones tributarias para proyectar el flujo de caja de la empresa y no verse tan afectado por los pagos correspondientes de IVA, ICA, Renta, entre otros. Además, si se usa el programa contable adecuado, los procesos de liquidación serán totalmente sencillos, ya que el sistema por sí mismo será capaz de sumar los impuestos generados y proyectar el anticipo bimestral de forma acertada.



No hay que tener miedo a cumplir con la norma, porque si encuentras la herramienta adecuada y el sistema más simple, lo usarás a tu favor, y esto sucede con el RST y plataformas como Q·enta.



Juan Carlos Suárez

CEO DE Qenta