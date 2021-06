¿Listos para la apertura?

¡Ya no hay vuelta atrás para los empresarios y emprendedores colombianos respecto a usar la tecnología como la punta de lanza para activarse! Si bien, cada vez los cierres físicos son menos y la movilidad va aumentando, no hay ninguna duda que las inversiones, que se realizaron en tecnología con el fin de superar la no presencialidad en diversas labores, deben continuar. No solo porque en el largo plazo han presentado ahorros para las empresas en cuánto a costos de arrendamientos, recursos físicos y hasta en el tinto diario que se comparte, sino porque son la solución para mantener organizado su negocio y saber cuándo y en dónde invertir para aprovechar el efecto rebote que se espera en la economía nacional.



¿Cuál rebote de la economía? Si bien todos conocemos que hay algunos sectores trabajando, existe un gran número de servicios que no están funcionando al 100%. Una apertura total de los sectores económicos generará empleo, lo cual significa ingresos en personas que actualmente no tienen y, por tanto, se incentivará el consumo en todas las áreas. Es decir, en palabras claras, el dinero que anda por ahí guardado, empezará a circular entre las personas. ¡Existirá consumo!



En ese contexto, es necesario saber en qué líneas de negocio, según cada empresa, saber invertir y enfocar sus recursos para maximizar la cuota de mercado que se quiere. Por ejemplo, si la presencialidad de clases virtuales llega, y yo me dedico a la creación de ropa para niño, podría identificar, con la tecnología que tengo asociada a ventas, el tipo de prendas más solicitadas. Estas podrían ser aquellas con mangas largas, capotas y de material impermeable, con lo cual yo podría tomar decisiones sobre qué materias primas requiero, dónde enfocar la capacidad de confección, entre otras decisiones. Este mismo ejemplo puede ser usado en casos de turismo, restaurantes, servicios de hogar, entre muchos más que no están al 100% y, durante la apertura, buscarán generar oferta.



La tecnología nos ayudará a conocer el mercado, anticiparse y ser proactivo frente a las posibilidades de la apertura. Además, nos dará el orden adecuado para saber dónde poner el esfuerzo o cómo mejorar nuestra operación. Y tu empresa, ¿cómo piensa aprovechar la tecnología para sacarle el máximo jugo a la reactivación económica?



Juan Carlos Suárez

CEO de Q.enta