Solucionemos la incertidumbre

Durante la pandemia en el país se perdieron 5,2 millones de empleos. Si bien estos índices mejoraron con el correr de los meses, frente a este panorama la industria tecnológica parece presentar un oasis en el desierto, ya que fue uno de los sectores que nunca dejó de crecer pese al escenario. En este contexto, es que Colombia puede transformarse en una fábrica que importa oportunidades y exporta soluciones.

En la actualidad, Latinoamérica posee una creciente demanda de perfiles con especialización tecnológica y sólo entre un 14 % y 24 % de los estudiantes eligen carreras vinculadas a STEM.



La realidad es que la industria tecnológica no se limita a una industria o a un país, sino que la transformación digital es cada vez más transversal al mundo de los negocios, al punto tal que en 2022, el 65% del PIB global estará digitalizado. Esto genera que haya una demanda enorme de profesionales de IT. Por ejemplo, en la región se necesitarán alrededor de 1,2 millones de desarrolladores, anunció el BID.



Ante esto, grandes firmas multinacionales posan sus ojos sobre Suramérica. Una razón son los costos, pero otra es que cuenta con talentos ubicados en diferentes puntos dentro de cada país.



Con más de 12 años en el país y con más de 5.000 colaboradores, desde Globant creemos que el talento colombiano se destaca en el mundo por su calidad humana, su empatía y la rapidez a la hora de desenvolverse de cara al cliente interna y externamente. Por eso nuestro enfoque está en liderar proyectos de capacitación e inclusión que nos permitan contribuir en la importante de misión de preparar a los colombianos frente a la enormes oportunidades que brinda el sector tecnológico en mundo.



Por lo anterior, en diciembre del 2020, Globant, Mercado Libre y Digital House, presentaron Certified Tech Developer, un programa de formación diseñado para lograr la rápida inserción laboral de miles de jóvenes de Latinoamérica en la industria tecnológica.



En 2021, Globant impulsó en la ciudad de Cali Code Your Future, el programa de educación tecnológica de la compañía que otorgó más de 90 becas para jóvenes, con el objetivo de incentivar la igualdad de oportunidades en la industria e impulsar la postulación e inserción de las mujeres.



A finales del 2021 llegamos a Barranquilla con la idea de seguir apostándole al país y su talento, además, se anunció la contratación de 300 colaboradores para el 2022 en aras de potenciar el ecosistema local. Esa apertura se suma a las sedes de Bogotá, Medellín y Cali.

Las empresas colombianas tenemos que seguir educando sobre el potencial de las TICS, y abrir este juego a las distintas regiones del país, para democratizar las chances de un modelo de trabajo estable y con proyección.



La transformación digital también permite blindarse ante la incertidumbre, y esa es una oportunidad que el país no puede dejar pasar.



JUAN MANUEL MOGOLLÓN

Managing Director de Globant Colombia