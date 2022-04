Agenda 4.0 en Colombia

Si uno mide la agenda de eventos que han cursado por estos días y que sigue en los próximos meses en Colombia se encuentra con un ambiente muy enfocado en economía digital, innovación y emprendimiento, como las actividades que pueden contribuir a que el país supere las brechas sociales y atienda las problemáticas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En pocas palabras, si queremos que Colombia salga de los actuales niveles de pobreza, reduzca la desigualdad y corrupción y genere nuevos empleos para los jóvenes, hay que hablar de transformación y apropiación digital, modernización del Estado, emprendimiento de base tecnológica, formación TIC y conectividad.

No vayamos tan lejos. Hace unos días se hizo la convención de Asofondos y uno de los temas es qué vamos a hacer como país para crear una cultura de educación financiera y pensar en el futuro para los jóvenes que habitan en la industria TIC y que no creen o le restan importancia al tema pensional. Ni qué decir del foro sobre fondos de inversión que lideró Colcapital esta semana y en el que se recordó que A. Latina está disparada en emprendimiento gracias al boom de inversión que están recibiendo las startup; allí se encontraron emprendedores e inversionistas para buscar la forma de escalar sus negocios.



Lo mismo sucede con la subasta de emprendimientos en Medellín en Startco, ese evento que ha levantado la voz de aquellos negocios que lo hacen bien y que tienen futuro de crecimiento. Hay que hablar de Colombia 4.0, que se lleva a cabo la próxima semana y que tendrá una agenda de tres días sobre gobierno digital e industrias 4.0 y donde hay que decir de paso que está la exportación de software y servicios tecnológicos como es el caso de los videojuegos, la ciudadanía digital, la transformación digital no solo de los sectores productivos sino de los medios de comunicación y, por supuesto, el emprendimiento de base tecnológica. El plato central será la conferencia de Steve Wozniak, el cofundador de Apple, quien repite visita a Colombia.



También está el Cartagena InnovationLand Summit, de la ANDI, el 19 y 20 de mayo, con una agenda concentrada en cómo Colombia avanza en generar valor sobre los procesos productivos mediante tecnología o del Customer Experiencie Summit organizado por BPRO, el gremio del sector BPO que es eje fundamental de las industrias 4.0, también en Cartagena el 11 y 12 de mayo. Y no se puede dejar a un lado el lanzamiento de Andicom, que este año será del 31 de agosto al 2 de septiembre y que tendrá como uno de sus retos abordar la agenda del nuevo gobierno para los próximos cuatro años en cuanto a Cuarta Revolución Industrial. Una agenda de eventos de esta magnitud sirve de termómetro para entender a dónde podemos llegar con economía digital.



JUAN MANUEL RAMÍREZ MONTERO

egonomistacom@gmail.com