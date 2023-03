Colombia en el WMC

Más de 100.000 personas asistieron al World Mobile Congress en Barcelona, el encuentro de la industria tecnológica más importante del mundo en el que se dan cita operadores de telecomunicaciones, fabricantes de dispositivos electrónicos, proveedores de servicios digitales, startups, fondos de inversión, reguladores, líderes de gobiernos y aficionados de un sector que cada vez pareciera más determinante en el desarrollo de los países.

El certamen de cuatro días dejó al menos cinco temas sobre la mesa en los cuales las economías tienen que incursionar si no quieren que los deje el tren de la Cuarta Revolución Industrial. El primero tiene que ver con llevar Internet con mayor cobertura y mejor velocidad a territorios atrasados. Sorprende en el WMC, con gran protagonismo de la compañía Huawei, encontrar el impacto del 5G y la fibra óptica sobre las industrias: salud, educación, logística, financiero, seguridad e incluso en soluciones que convierten en inteligentes a las ciudades; en la medida que los datos viajan más rápido y en mayores proporciones las posibilidades que ofrece el Internet se escalan considerablemente. En Barcelona ya se habla de 6G como el nuevo reto en el corto plazo (en Colombia estamos tratando de crecer en 4G).



Lo anterior es una condición sine qua non para el Internet de las Cosas, IoT, que no es más que darles vida a los objetos que utilizamos conectándolos a la red: electrodomésticos, moviliario urbano y dispositivos con los cuales los seres humanos interactuan en alguna medida. Ahí los robots o la Inteligencia Artificial, IA, avanza a ritmo agigantado que nos lleva a debates sobre la ética y la regulación en los que era impensable incursionar décadas atrás. También, podría hablarse de la ciberseguridad que es proporcionalmente sensible al número de personas y empresas conectadas a Internet. Están las posibilidades que ofrece el metaverso para conectar a marcas, consumidores, desarrolladores y gobiernos, ofreciendo una experiencia inmersiva que traza desafíos en conectividad, regulación, infraestructura y apropiación. Serán las gafas de realidad aumentada una extensión del cuerpo y un complemento a la cotidianidad. Y en ese sentido, tan grave es que haya un mejor Internet sin la posibilidad de que millones de personas se conecten como que crezcan las posibilidades de navegar con dispositivos más sofisticados y que resuelven problemas mientras la gente no sabe usarlos.



¿Y Colombia? En la necesidad de redefinir sus prioridades. Este debe ser el año de la renovación del espectro, la licitación del 5G, la regulación de las plataformas digitales para impulsarlas y no bloquearlas, la promoción del blockchain, la inteligencia artificial, el metaverso, la ciberseguridad y el Internet de las cosas. No tomar en serio esta agenda desde el ejecutivo y el legislativo es profundizar la desigualdad (que ya no se mide solo por acceso a servicios públicos tradicionales sino por la posibilidad de resolver problemas con nuevas tecnologías) tan marcada en nuestros tiempos.



Juan Manuel Ramírez M.

Profesor Adjunto Universidad del Rosario / j@egonomista.com