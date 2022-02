Criptomonedas, a pagar renta

Ni cambiarse de nacionalidad será suficiente para evitar pagar impuestos si hace parte del mundo de la economía digital desde Colombia. La Dian viene trabajando desde hace un par de años en la fiscalización de los ingresos de los influenciadores, que hay que recordar tienen como fuentes tanto la monetización desde las redes sociales como consecuencia de sus millones de reproducciones o interacciones como las campañas publicitarias que les contratan las marcas. También están en el radar los crecientes ingresos de los modelos de webcams y ahora la novedad en la lista son los inversionistas de todo tipo de criptomonedas.

Todos los anteriores casos están obligados a declarar renta desde el primer día de la generación de esos ingresos y en caso de no haberlo hecho deberán corregir las respectivas declaraciones, de entrada con una multa del 10 por ciento sobre el valor adeudado pero que puede incrementarse hasta un 20 por ciento si no procede a ponerse al día. La lógica de la Dian es aportar a su meta de recaudo, que son 25 billones de pesos en el 2022, una proporción muy importante proveniente de las ahora exitosas plataformas de economía digital. De hecho, en los últimos tres años, entre renta de webcamers e influenciadores y el impuesto del IVA de las plataformas de streaming (estás aún no declaran renta) se han recaudado, según la Dian, más de tres billones de pesos.

Y justamente son las plataformas de streaming, como HBO, Netflix o Disney, las que podrían comenzar a declarar renta en los próximos meses si el borrador de reglamentación que prepara la Dian por estos días es tramitado por la próxima legislatura y respaldado por el gobierno de turno. En términos generales, la Dian está cumpliendo con un compromiso con la Ocde para que Colombia pueda mantenerse en el club de los países ricos y que busca aplicar el esquema tributario a las plataformas digitales. De hecho, no existen normas nuevas en ese sentido sino que básicamente se le ha dado interpretación al actual marco jurídico para aplicarlo al nuevo funcionamiento de los negocios.

Probablemente la aplicación del esquema tributario genera molestias entre quienes hoy son los grandes jugadores del mundo digital, pero lo cierto es que si en la presencialidad se contribuye con las finanzas públicas en lo digital la responsabilidad también debe aplicar; en pocas palabras, la transformación digital debe corresponder tanto al cambio en la forma de producción como también a los compromisos desde lo jurídico y lo tributario. Bien lo dijo recientemente el director de la Dian, Lisandro Junco, al referirse al caso del influenciador que renunció a su nacionalidad para evitar pagar impuestos: “No importa que sea extranjero, siempre y cuando genere los contenidos en Colombia, declara renta”. Hasta en eso el trabajo remoto resulta útil.

JUAN MANUEL RAMÍREZ M.

Profesor Adjunto Universidad del Rosario

j@egonomista.com