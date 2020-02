No se trata de Uber

Un fuerte llamado hizo esta semana el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, luego del fallo que obligó el cese de Uber en nuestro país. Aunque este hecho pone de nuevo en la agenda pública el debate sobre la regulación de este tipo de aplicaciones, lo cierto es que las normas en Colombia no van al mismo ritmo de la economía digital. No se trata solo de las aplicaciones asociadas con el transporte de usuarios. Prácticamente en todas las industrias hay una transformación digital que debe poner a pensar a los reguladores.

En turismo, para no ir tan lejos, aplicaciones como Kayak, Booking, Trivago y Tiquetes Baratos han desafiado a las agencias de viajes tradicionales al permitir un comparativo en tiempo real de todas las ofertas disponibles y permitir el pago con diferentes alternativas. Muy cerca está Airbnb que puso en jaque a la industria hotelera al ofertar alquileres de casas y apartamentos. ¿Qué van a decir ahora los más antiguos del mercado, que hay competencia desleal? ¿Quién defiende a los usuarios ante un reclamo? ¿Quién protege a los propietarios ante un daño en su copropiedad? ¿Qué claridad tributaria tienen estas plataformas?



Otro sector es el entretenimiento, donde están por ejemplo la música y la televisión, con el auge de plataformas como HBO, Netflix, Boonet y Hulu. Todas son marcas que han cambiado trascendentalmente la dinámica de consumo de contenidos de los televidentes y que han afectado en alguna medida la distribución de la torta publicitaria de los medios tradicionales. Ni qué decir de aplicaciones como Spotify o Apple Music que desactualizaron a las tiendas de discos compactos y reinventaron la industria musical. ¿Están claras las normas para el funcionamiento de estas plataformas? ¿Hay vacíos jurídicos sobre las que pudieran incurrir en algún tipo de riesgo?



Y ahora que se menciona la publicidad, ¿cómo funcionan Google y Facebook a la hora de facturar sus campañas? ¿Se tributa en Colombia o en otro país? Muy cerca están los servicios financieros digitales que cada día crecen en usuarios, otorgan créditos y acceden a todo el historial crediticio de los colombianos. ¿En qué va la normatividad de las ‘fintech’ para la protección de los datos, la prevención en lavado de activos o las limitaciones en la captación de dinero por parte de las billeteras virtuales? Por lo pronto, avanzando en el Congreso.



Aún cuando hay tantas preguntas, que no son ajenas a otros países en los que la Cuarta Revolución también comenzó a darse, lo cierto es que el debate no tiene que ver con aspectos técnicos. No nos digamos mentiras, de nada sirve que hablemos en esta tribuna de la regulación del futuro. Existe un temor de grandes proporciones sobre la capacidad política de los transportadores en Colombia. Se trata de los mismos grupos económicos que se opusieron en su momento al sistema estratégico de transporte, al TransMilenio y al Metro en Bogotá. El hecho es que mientras Uber cerró, Didi, Cabify y Beat se dispararon ante la imposibilidad del transporte tradicional de cubrir la alta demanda de movilidad de los bogotanos, una muestra de que la economía digital llegó para quedarse.



Juan Manuel Ramírez M.

CEO de Innobrand

j@egonomista.com